Andorra lliura una nota verbal al govern espanyol lamentant les resolucions del Parlament de Catalunya

El Govern ha informat que avui dijous ha lliutat, a través de les vies oficials habituals, una nota verbal al govern d’Espanya en relació a les resolucions 30 i 31 aprovades i adoptades pel Parlament de Catalunya, en la sessió del passat 6 d'octubre, en les quals es considera Andorra com un paradís fiscal, ja que pretenen evitar la contractació pública d'empreses que evadeixin impostos a Andorra i a no guardonar catalans que tinguin el domicili fiscal al Principat. La nota verbal té per objectiu lamentar el contingut de les resolucions, entenent que no es corresponen a la realitat del Principat.

En aquest sentit, la nota recorda que des del 2009 Andorra intercanvia informació a demanda amb aquells països amb qui té signat un conveni d'intercanvi d'informació, entre els quals Espanya. A més, a partir de l'any vinent entrarà en vigor l'intercanvi automàtic d'informació fiscal.

D’altra banda, el Govern assenyala que amb la introducció de l’IRPF el 2015, Andorra va culminar la instauració d’un sistema fiscal homologable que grava totes les rendes (de persones físiques i jurídiques) seguint els estàndards internacionals, fet que ha permès al Principat signar diversos convenis de doble imposició (entre els quals també Espanya, a banda d’altres països de la Unió Europea com França o Portugal).