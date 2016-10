Andorra la Vella prioritza la separativa d'aigües, especialment a Santa Coloma

El Comú d'Andorra la Vella admet que la separativa d'aigües pluvials i residuals és un dels temes pendents i, per tant, ha decidit començar a fer accions per avançar en aquests treballs. Ja ha licitat treballs al carrer Prat Salit de Santa Coloma, per valor de 278.000 euros, i uns altres al carrer de la Creu Grossa, per 273.000 euros, i a més es faran actuacions a l'avinguda d'Enclar que continuaran l'any que ve al mateix temps que es faran accions a la galeria de Santa Coloma, de manera provisional, per evitar abocaments com els que s'han denunciat aquests darrers dies.

El Comú d'Andorra la Vella vol posar fil a l'agulla per avançar en la separativa de les aigües pluvials i residuals, especialment a Santa Coloma. Per aquest motiu, tal com ha comentat el conseller d'Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, ja s'han començat a fer accions que es materialitzaran de manera immediata i tenen la intenció d'anualment anar fent inversions per donar un impuls a aquestes obres. D'aquesta manera, Cortés admet que "la separativa és una de les assignatures pendents" de la parròquia i que per això ja s'han començat a fer accions com l'adjudicació dels treballs al carrer Prat Salit, a Santa Coloma, per un valor de 278.000 euros, i també es faran obres al carrer de la Creu Grossa, per un import de 237.000 euros i que serviran per solventar problemes d'inundacions que s'han donat en aquesta via. També s'actuarà "en una part petita de l'avinguda d'Enclar", tal com comenta Cortés.

L'any que ve la intenció és continuar treballant a l'avinguda d'Enclar i materialitzar la solució provisional a la galeria de Santa Coloma per evitar abocaments com els que van ser denunciats fa uns dies per un ciutadà i del qual es van fer ressò els mitjans de comunicació. Cortés recorda que el Govern ha permès que provisionalment hi pugui haver un embrancament al col·lector del Govern. "Volem actuar a la galeria de Santa Coloma per separar provisionalment les aigües separatives, per canalitzar les aigües brutes i portar-les al col·lector del Govern", ha manifestat el conseller, que ha remarcat que aquests treballs es duran a terme l'any que ve, quan aquestes solucions s'hagin planificat i licitat.

El conseller d'Urbanisme i Aparcaments recorda que fer aquesta galeria de Santa Coloma de manera definitiva pot costar uns 2,5 milions d'euros i que per fer tots els treballs que caldria al poble el cost s'elevaria a vuit milions. És per això que des del Comú tenen previst anar fent inversions cada any per intentar completar aquesta obra. Cortés recorda que es tracta d'uns treballs que es consideren "prioritaris per al país, el medi ambient i la parròquia". A banda dels diners que són necessaris per dur a terme aquestes obres que cal compaginar amb altres, Cortés també diu que els ciutadans hauran de ser conscients que es tracta d'obres que poden afectar el seu dia a dia, ja que cal aixecar carrers i, per tant, afectar la mobilitat.