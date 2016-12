Andorra la Vella apuja els pàrquings i l’aigua per invertir 2 milions més

El Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir un pressupost per al 2017 de 37,7 milions d’euros (un 7,7% superior al d’aquest any), que preveu unes inversions de 6,4 milions (1,8 milions més que el 2016). L’increment d’aquesta partida es cobrirà principalment amb la pujada dels preus dels aparcaments i de l’aigua. La corporació espera recaptar per aquests dos conceptes 1,6 milions d’euros més que enguany. També s’encareixen lleugerament les tarifes de les activitats esportives i les escoles bressol.

En concret, el preu de l’aigua s’apujarà un 11,5% per a l’ús domèstic (passa de 0,26 euros/m3 a 0,29 euros). Així, la factura per un consum de 80 a 90 m3 pot passar de 14 a 16 euros per trimestre. La tarifa s’augmentarà progressivament per als grans consumidors. La cònsol major, Conxita Marsol, va indicar que l’objectiu de la mesura és afavorir un ús responsable d’aquest bé, cobrir l’elevada despesa del servei i actualitzar unes tarifes que no es tocaven des del 2006. Quant als aparcaments, només s’apujaran els horitzontals amb barrera. S’encariran un 56% i passaran d’1,15 euros a 1,80 euros l’hora. També s’augmenten els preus amb la targeta PK, en què la primera fracció creix un 65%. La majoria comunal va argumentar la decisió indicant que cal ajustar-se a les parròquies veïnes (respecte de les quals encara s’està molt per sota), que cal fer front als lloguers dels terrenys i que feia anys que els preus estaven congelats.

En les escoles bressol i

El Llamp les tarifes pugen un 2,5%, ja que era la parròquia més barata (no s’havien tocat des del 2011) i ara s’ha situat en un punt mitjà, va dir Marsol. I en les activitats esportives, algunes es mantindran invariables, mentre que d’altres podran pujar fins al 5,85%. A banda, el Comú aixecarà la suspensió de l’impost de radicació aprovada el 2010 com a mesura anticrisi.

El pressupost del 2017 també preveu que creixin els ingressos provinents de la construcció i de la compravenda d’habitatges. Marsol va avançar que tenen notícies que es faran “projectes importants” a l’avinguda Meritxell, Prat de la Creu i entorns.

En relació amb les inversions, les més destacades seran l’embelliment de l’avinguda Meritxell (900.000 euros), els desguassos i la separativa de Santa Coloma (800.000 euros), la millora dels Serradells (600.000 euros), la millora de l’enllumenat (260.000 euros) i les escales i l’ascensor de la Quirola (250.000 euros). Al Poblet de Nadal s’hi destinarà 250.000 euros. També creix la despesa de personal, un 1,4%. Tot i que el pressupost baixa uns 300.000 euros per l’externalització de la recollida de residus i el traspàs del servei d’Atenció Domiciliària (SAD), caldrà assumir l’augment salarial de l’1,5% per al personal i el pagament dels triennis (que aquest exercici afecten més treballadors).

En el consell de comú d’ahir també es va informar que el Tribunal de Comptes ha emès un informe desfavorable sobre la revisió del marc pressupostari. En aquest s’indica que no es respecta l’objectiu de despesa corrent publicat pel Tribunal de Comptes del 0,9% (l’aprovada és del 3,5%). Marsol va indicar que l’informe no és vinculant ni tindrà implicacions legals i va assenyalar que el Comú no comparteix l’observació, ja que aquest objectiu no és d’aplicació quan l’endeutament és inferior al 180%. En el cas de la capital, es preveu que passi de 38,8 milions a 36,9 l’any que ve i se situï al 105% del sostre.

Crítiques de l’oposició

Tant la minoria de CdI+LdA com la del PS van votar en contra dels comptes i es van mostrar molt crítics amb l’augment dels preus públics. CdI+LdA considera que tan sols té per objectiu recaptar més. Indica que la pujada de l’aigua no assolirà els objectius, ja que avui hi ha un comptador per edifici i tant es paga si hi ha un llogater com si n’hi ha quatre. A més, en el cas dels hotels el cost s’apujarà un 25%. I quant als aparcaments, diuen que es penalitza la gent que treballa a la capital, i en el cas de les guarderies aposta per subvencionar la persona i no el servei. El PS va exposar que està en des­acord amb tots els augments ja que representen una pèrdua del poder adquisitiu del ciutadà i per això caldria apostar per aplicar increments en ingressos que no afecten els serveis bàsics. La formació també creu que els comptes obliden zones de la parròquia, com Riberaygua i Príncep Benlloch. L’oposició també va mostrar els seus dubtes per l’informe del Tribunal de Comptes.

Aprovada l’ordinació del procediment sancionador

El Comú va aprovar ahir l’ordinació reguladora del procediment sancionador. El text permet dotar de més legitimitat els inspectors de via pública, es proveeix d’un instrument més àgil per fer denúncies i s’unifica el procediment sancionador de la parròquia, entre altres aspectes. El conseller de CdI+LdA Jordi Minguillón va alertar que aquesta ordinació retalla les garanties dels ciutadans i els deixa en una “certa indefensió”. Marsol es va comprometre a revisar-ho abans de publicar-ho en el BOPA.