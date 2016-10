Andorra i Costa Rica signen un memoràndum per potenciar la cooperació en educació

Andorra i Costa Rica han signat un memoràndum de cooperació en matèria d'educació, i un memoràndum d'entesa en matèria de consultes bilaterals durant la visita oficial que ha fet el cap de Govern, Toni Martí, al país centreamericà. L'acord sobre educació inclou nova metodologia de formació, l'intercanvi d'experts i de personal acadèmic, la capacitació per a docents, i el desenvolupament de programes bilaterals entre institucions educatives, i la possibilitat de negociar un conveni de reconeixement mutu de titulacions d'ensenyament superior. A més, també s'ha negociat un memoràndum d'entesa sobre polítiques mediambientals, que serà signat properament per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el seu homòleg de Costa Rica, Edgar Gutiérrez.

Text: Durant la visita a Costa Rica, el cap de Govern, Toni Martí, s'ha reunit amb el president del país, Luís Guillermo Solís, amb el qual han repassat temes d'interès comú com la migració, apoderament econòmic de la dona o el canvi climàtic. Tal com ha informat el govern costa-riqueny, la visita de Toni Martí a Costa Rica també ha servit per analitzar les possibilitats d'exportació de productes agroalimentais costa-riquenys per vincular-los amb la indústria turística del Principat, així com les vies d'atracció d'inversors entre ambdós països.

L'acord signat en matèria d'educació preveu, tal com ha informat el Govern, la possibilitat d’intercanviar experiències d’èxit, materials d’investigació i materials didàctics; així com intercanviar investigadors, experts i personal acadèmic d’ambdós països. De fet, durant la seva visita a Andorra amb motiu de la reunió sectorial d’Educació de la XXV Cimera Iberoamericana, la ministra d’Educació de Costa Rica va expressar la seva voluntat de permetre l’intercanvi de professors d’ambdós països per conèixer els respectius sistemes educatius i per aprofitar l’experiència andorrana en la implementació de l’educació per competències. Durant la trobada a San José també s’ha abordat la possibilitat de negociar un conveni de reconeixement mutu de titulacions d’ensenyament superior.

A banda del memoràndum de cooperació educativa, els dos mandataris també han signat un memoràndum d'entesa amb l'objectiu de potenciar la cooperació bilateral en matèria política i econòmica. El protocol d’entesa signat sobre consultes bilaterals expressa la voluntat d’ambdós Estats de consultar-se en totes aquelles qüestions internacionals d’interès comú en l’àmbit polític i econòmic i en el de la cooperació. Andorra ja ha signat textos similars amb Espanya, Eslovènia, els Emirats Àrabs Units i el Salvador.

El memoràndum d’entesa sobre medi ambient i protecció de la biodiversitat –que s’acabarà de tancar en les properes setmanes i que es podria signar en els propers mesos- permetrà a Andorra aprofitar l’experiència de Costa Rica en la implementació d’un sistema de carboni de neutralitat per limitar de manera considerable l’emissió de gasos causants de l’escalfament global, així com conèixer de primera mà la política de parcs naturals i de turisme de natura de Costa Rica.

Martí ha declarat que visitava per primera vegada Costa Rica per commemorar el 20è aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països. “Els nostres països són referents en pau i educació de qualitat”, ha indicat Martí, que també ha destacat que “vinc amb l'esperit obert per aprendre de l'experiència d'aquest país en la protecció de la natura i la lluita contra el canvi climàtic, i espero que aquesta lluita sigui l'única batalla que lliurin Costa Rica i Andorra juntament amb la resta de la comunitat internacional, i venci la raó i el sentit comú”.

El cap de Govern, que ha viatjat acompanyat per l'ambaixador a Madrid i coordinador de les cimeres iberoamericanes Jaume Gaytán, també s'ha reunit amb el canceller Manuel A. González i els ministres d'Educació Pública, Sonia Marta Mora, d'Ambient i Energia, Edgar Gutiérrez, de Comerç Exterior, Alexander Mora, i de Turisme, Manuel Ventura.