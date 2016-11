Andorra esdevé el 50è país en ratificar el Conveni contra la Ciberdelinqüència del Consell d'Europa

Andorra ha ratificat aquest dimecres el Conveni contra la Ciberdelinqüència del Consell d'Europa i el protocol addicional al conveni relatiu a la penalització d'actes racistes o xenòfobs comesos utilitzant sistemes informàtics. Amb aquesta ratificació, Andorra esdevé el 50è estat en assumir aquest acord. Andorra ha esdevingut aquest dimecres el 50è estat en ratificar el Conveni contra la Ciberdelinqüència del Consell d'Europa, conegut com a Conveni de Budapest, i el protocol addicional al conveni relatiu a la penalització d'actes de caire racista o xenòfob comesos a través de sistemes informàtics.

La secretària d'Estat de Justícia i Interior, Eva Descarrega, ha estat l'encarregada de dipositar els instruments de ratificació en una cerimònia celebrada a l'hemicicle del Palais de l'Europe a Estrasburg, en presència del secretari general del Consell d'Europa, Thorbjørn Jagland, coincidint amb l'obertura de la conferència sobre la cooperació contra la ciberdelinqüència OCTOPUS 2016. Tal com s'ha informat des del Consell d'Europa, el conveni entrarà en vigor a Andorra l'1 de març del 2017.

Segons assenyalen des del Consell d'Europa, 15 anys després de la seva adopció el Conveni de Budapest segueix sent el tractat internacional més eficaç contra la cibercriminalitat. Precisament els reptes per a la lluita contra aquest tipus de criminalitat seran discutits en el marc de la conferència del Consell d'Europa sobre la cibercriminalitat organitzada entre aquest dimecres i divendres a Estrasburg. De fet, la trobada arrencarà amb una reunió especial per celebrar el 15è aniversari de la convenció.