Álvarez planteja finançar la sanitat per via impositiva i amb taxes noves

Un cop descartada l’opció d’incrementar la cotització a la branca general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), avui d’un 10%, ja que amb la situació actual “es podria posar en perill l’estructura econòmica”, el ministre de Salut, Carles Álvarez, va plantejar ahir la via impositiva, ja sigui directa o indirecta, per ajudar a finançar el model sanitari.

Així ho va exposar davant els consellers generals de la comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient, on va assegurar que una part de la despesa “es pot afrontar amb una millora de l’eficiència”, que és el que persegueix la reforma sanitària, tot i que arribarà un moment que “caldrà buscar altres fórmules de finançament” per al sistema si no es vol retallar prestacions ja que l’escalada de la despesa “és imparable”.

El ministre, que va recordar que la despesa anirà a més per l’envelliment de la població, per la cronificació d’algunes malalties i perquè cada vegada els tractaments són més costosos, va insistir que no hi ha gaires opcions per trobar finançament, que pot anar via pressupost de l’Estat o via imposició.

En aquest sentit, Álvarez va plantejar la possibilitat de gravar alguns productes que puguin tenir incidència en la salut i va posar d’exemple la possibilitat, com s’han plantejat altres països, de posar una taxa per a les begudes ensucrades o que part de la recaptació per la taxa del tabac o dels carburants pugui servir per contribuir a finançar la sanitat.

Així mateix, el ministre, que va comparèixer acompanyat del director general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Josep Maria Piqué, i del president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jean Michael Rascagneres, va plantejar també l’opció de revisar a l’alça el sistema de copagament, com a mínim “en aquelles coses petites que no representin un gran impacte econòmic per als ciutadans”.

Sigui com sigui, es tracta de “fórmules que caldrà estudiar” davant la impossibilitat de frenar el creixement de la despesa, malgrat que “intentarem evitar descontrols i el malbaratament de recursos” ja que la voluntat de l’executiu, com va recordar Álvarez, és que “el sistema sigui sostenible”.

Des del grup liberal, el conseller general Jordi Gallardo va demanar al ministre més concreció sobre com es finançarà l’elevada despesa mentre les mesures i canvis que es volen portar a terme encara no siguin efectius, a la vegada que va demanar també més precisió sobre els terminis per implantar el nou model.

El ministre, que va obviar en la resposta la qüestió del finançament, va incidir en les dificultats per poder establir un calendari i va indicar que la reforma “és un procés gradual” i que necessita un temps perquè se’n vegi l’efecte. Tot i això, Álvarez es va mostrar convençut que en dues legislatures ja es podran veure resultats tangibles.

Per la seva part, la consellera general del PS, Rosa Gili, va incidir en la necessitat de prendre mesures i posar ordre al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària després de les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes.

En aquest sentit, el doctor Piqué, que va preferir no fer judicis de valor sobre actuacions anteriors a la seva arribada tot i admetre que s’havia constatat “poc rigor administratiu”, va explicar que ja s’han introduït alguns canvis en la manera de funcionar i que, per exemple, s’ha posat fi a algunes pràctiques contractuals.

Així mateix, i pel que fa a la despesa, el director general del SAAS va explicar que s’ha aconseguit reduir l’import de les transferències que el Govern fa a la parapública per cobrir el dèficit amb la CASS, tot i que va advertir que de cara a l’any vinent pujaran una mica per la posada en marxa de dos plans per a l’atenció crònica, i va situar el dèficit sanitari per habitant a l’entorn dels 1.300 euros, una xifra similar a la que tenen els països veïns.

Proposta d’un acord per als principis del model sanitari

Davant la impossibilitat d’afegir les altres forces polítiques presents al Consell General al pacte d’Estat per a la reforma sanitària, Álvarez va oferir ahir als grups una proposta d’acord sobre els principis que han de guiar aquesta reforma del model, uns principis que considera que “més enllà de la política són de sentit comú”.

En aquest sentit, el titular de Salut, que va agrair especialment les aportacions de la consellera general d’SDP Sílvia Bonet i es va mostrar disposat a modificar algun dels principis i a afegir-n’hi un de nou per incloure-hi l’atenció primària, va recordar que el model sanitari s’ha de basar en els principis de solidaritat; coresponsabilitat, coordinació, lliure implantació professional regulada; lliure elecció regulada; prevenció de la malaltia i promoció de la salut, i finançament. El ministre també es va comprometre a estudiar la proposta de Bonet per donar un rol més rellevant als col·lectius sanitaris i afegir una pota més al triangle SAAS-ministeri-CASS.