Álvarez Marfany parla de la sostenibilitat de la salut a la reunió dels petits Estats de l'OMS a Mònaco

El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, ha participat aquests dimarts i dimecres en la tercera reunió d'alt nivell dels petits Estats de l'Organització Mundial de la Salut que té lloc a Mònaco sota el títol 'Salut i desenvolupament sostenible: els avantatges dels països petits'. La reunió aplega a les delegacions encapçalades pels ministres de Salut dels vuit petits Estats d'Europa que són membres de l'OMS com són Andorra, Xipre, Islàndia, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro i San Marino. L'objectiu d'aquesta tercera reunió és posar èmfasi en les mesures ja iniciades pels petits Estats, pel que fa al desenvolupament sostenible en matèria de salut que es va exposar en la passada reunió celebrada l'any passat a Andorra, compartir les experiències i relatar-ne els èxits.

Durant la reunió d'alt nivell dels petits Estats de l'OMS que ha tingut lloc a Mònaco aquests dimarts i dimecres, i en què hi ha pres part el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, els representants dels diferents països han explicat els seus projectes i novetats en política de salut alineats amb l'agenda internacional però incorporant les especificitats de població i territori dels petits Estats. La finalitat és aplicar les estratègies locals trobant denominadors comuns amb l'estratègia global de salut i posar en pràctica els objectius de desenvolupament sostenible relacionats amb la salut, com a part de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

Durant la seva estada a Mònaco, el ministre Álvarez Marfany ha participat en diversos tallers i debats on s'han tractat aspectes relatius a la sostenibilitat aplicada a la salut, la informació i la prevenció sanitàries aplicades als petits Estats o l'acompanyament sanitari a la dona al llarg del seu cicle de vida, entre altres temes.