Alcobé justifica que està legitimat per negociar la reforma de la Funció Pública

"L'esperit de col·laboració" que hi ha hagut fins ara amb els funcionaris per dur a terme la reforma de la Funció Pública "hi serà mentre sigui ministre". D'aquesta manera ha respost el titular d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, el fet que des de la Plataforma de Funcionaris s'hagi qüestionat la seva legitimitat per negociar aquesta reforma i per la qual cosa demanaven al cap de Govern, Toni Martí, que acceptés la seva renúncia.

El titular d'Administració Pública ha posat en relleu que "respecta totes les opinions" i ha afegit que fins ara la relació amb els sindicats "ha estat molt bona", que han treballat amb "plena col·laboració" i que espera que aquest ambient de treball es mantingui ja que la seva intenció és poder "tenir en compte" les aportacions que els treballadors puguin fer per materialitzar els canvis que es volen impulsar a la Funció Pública.

Quant a les crítiques que s'han fet des de l'oposició, demanant també que s'accepti la seva renúncia, Alcobé ha manifestat que "cadascú fa el seu rol" i que en aquesta feina que tothom té encomanada, la seva és "treballar pel país, com fins ara".

Ha reiterat les manifestacions que va fer la setmana passada davant dels mitjans de comunicació i ho ha qualificat com a "acte de transparència", destacant que ja va dir "el que havia de dir". D'aquesta manera, ha remarcat que durant "un període de transició" va acabar la feina que des de BPA se li havia encomanat tot i que ja era ministre i ha respost, a preguntes sobre si va cobrar per aquesta feina, que és "obvi" que la remuneració es fa al final dels treballs, és a dir, quan es va fer la publicació amb les dades que li havien demanat d'analitzar.