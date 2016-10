Alcobé afirma que està legitimitat i l’oposició vol que plegui per dignitat

El ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, va sortir ahir al pas de la petició de la plataforma de funcionaris perquè el cap de Govern acceptés la seva renúncia al càrrec i va afirmar que se sentia legitimitat per tirar endavant la reforma de la funció pública.

En aquest sentit, Alcobé, que va assegurar que “respecta totes les opinions”, va destacar “l’esperit de col·laboració” que hi ha hagut fins ara amb els funcionaris per dur a terme la reforma de la funció pública i va remarcar que “hi serà mentre sigui ministre”.

El titular d’Administració Pública, que va qualificar les explicacions donades la setmana passada sobre la seva relació amb BPA com a “acte de transparència”, va remarcar que fins ara la relació amb els sindicats “ha estat molt bona”, que han treballat amb “plena col·laboració” i que espera que aquest ambient de treball es mantingui ja que la seva intenció és poder “tenir en compte” les aportacions que els treballadors puguin fer per materialitzar els canvis que es volen impulsar a la funció pública.

Mentre Alcobé defensava la seva continuïtat al capdavant del ministeri, des dels partits de l’oposició s’insistia que l’única sortida és que el ministre deixi el càrrec o el cap de Govern el cessi immediatament un cop ell mateix va reconèixer haver treballat un any i mig per a BPA sent ministre, “un incompliment manifest de la Llei del Govern”, segons va recordar ahir el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés.

Víctor Naudi, que va assegurar “no entendre com el cap de Govern encara manté el senyor Alcobé en el càrrec”, va apel·lar fins i tot a la “dignitat” del ministre i va destacar que “no havia de posar el càrrec a disposició sinó presentar la renúncia irrevocable” i que, en tot cas, Antoni Martí “l’hauria d’haver acceptat”.

En aquesta línia, el secretari d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles, que va afirmar “no entendre com un partit que es diu Demòcrates per Andorra pot defensar una il·legalitat manifesta”, va assegurar que tant el titular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions com el cap de Govern “estan en fals”, el primer per “no complir la llei” i l’altre “per no fer-la complir”, un fet que, per Miralles, converteix Martí “en còmplice d’una il·legalitat”.

Així mateix, Miralles va carregar contra el cap de Govern per atacar l’oposició dient que defensa interessos particulars i no generals, i va qualificar de “com a mínim còmic” que l’acusació vingui després de la dimissió de la consellera general Meritxell Mateu i que Alcobé hagi reconegut l’incompliment de la Llei del Govern. “Hi ha un ministre que ha treballat un any i mig per a BPA sent ministre”, va recordar el dirigent d’SDP, que va destacar que “demanaríem una mica de decència al Govern”. A més, va retreure també a Martí que els instés a anar a la fiscalia si tan malament ho havia fet el Govern recordant que “es tracta d’un problema polític”, així com “de legitimitat i autoritat moral per exercir el càrrec tant de ministre com de cap de Govern”.

Per tot plegat, Naudi i Miralles, que van lamentar que “cada dia que passa veiem com es ridiculitza més l’Estat de dret”, van fer una crida a acabar amb aquesta situació i van instar els consellers generals de DA, que “també han fet un jurament”, a pronunciar-se i a dir alguna cosa davant uns fets que qüestionen un dels principis fonamentals de la democràcia com és el respecte a les lleis.

Pel que fa a les insinuacions de Martí sobre un avançament electoral, Naudi, que va demanar-se quin sentit té que els consellers generals votin lleis si el Govern, que és qui les hauria de fer complir, és el primer de saltar-se-les, va admetre que és una potestat del cap de Govern, tot i que va assegurar que “seria una opció molt covarda”.

D’altra banda, la consellera general del Partit Socialdemòcrata, Rosa Gili, va voler donar suport a la petició feta per la plataforma de funcionaris, que va qualificar de “legítima i previsible”, i va insistir que l’incompliment de la llei admès pel mateix ministre fa que “perdi la legitimitat” per encarar la reforma de la funció pública.

Així mateix, Gili, que va recordar que els funcionaris tenen una clàusula que els impedeix fer una altra feina, va situar aquest episodi com un més entre l’executiu i els treballadors assegurant que “des que DA va entrar al Govern no ha fet res més que desacreditar els funcionaris”. Per exemplificar aquesta relació, Gili, que va assegurar que tot i que “em sap greu pel ministre, Alcobé no té una altra sortida que agafar la porta”, va recordar com es va tirar endavant el pla de pensions, “sense consultar res i a l’estiu, gairebé d’amagat”.

Tolerància zero amb les amenaces

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, va trobar encertada la decisió de l’executiu de traslladar a la fiscalia diversos Whats­apps presumptament intimidatoris rebuts pel cap de Govern i el ministre Gilbert Saboya. No obstant, Naudi, que va voler deixar clar que cal “tolerància zero amb les amenaces”, va lamentar que es vulguin utilitzar per “mirar de girar full” i desviar l’atenció davant l’incompliment de la Llei del Govern per part del ministre Alcobé. Des del PS, Rosa Gili, a l’espera de tenir més informació dels fets, sí que va mostrar la “sorpresa” per la “celeritat” a l’hora de recórrer a la fiscalia en aquesta ocasió i “en d’altres no”.