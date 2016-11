Alay afirma que el congrés els ha permès “avançar en termes de projecte”

El Partit Socialdemòcrata (PS) treballarà en canvis i modificacions que permetin als andorrans tenir doble nacionalitat. També impulsarà un canvi legislatiu per fer més proporcional el sistema electoral que s’aplica tant als comicis generals com als comunals. Són dos dels acords adoptats en el 14è congrés ordinari, celebrat dissabte per la formació, que també impulsarà una llei d’aigües, una renovació dels seus estatuts per ser “més àgil, transparent i propera a la ciutadania”, una reglamentació dels conflictes d’interessos i les incompatibilitats dels càrrecs públics, un model de competències comunals més eficient i que eviti duplicitats amb el Govern i un grup de treball per veure si és viable econòmicament una renda bàsica a Andorra. Un cop acabat l’esdeveniment, la direcció socialdemòcrata va expressar una gran satisfacció per com s’havia desenvolupat un acte que, en paraules del president, Vicenç Alay, “ens ha permès avançar en termes de projecte”. El primer secretari, David Rios, va destacar que “el PS ha fet un pas endavant”, ja que “hem revisat punts importants del nostre programa i demostrem, per una banda, que la política la fan els militants i les propostes s’aproven amb llums i ta­quígrafs” i, per l’altra, que “tenim una formació molt activa, i ho evidencia la riquesa i la diversitat de ponències”.