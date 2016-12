Afers Socials atorga en el primer semestre de l'any ajudes per més de sis milions

El Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha liquidat en el primer semestre del 2016 un total de 6.084.507 euros en prestacions socials. Els conceptes en els quals s'han liquidat més diners fins al 30 de juny han estat la de pensió de solidaritat per a la gent gran (1.681.250 euros); la prestació econòmica d’atenció social, amb 1.270.599 euros i la pensió de solidaritat per a discapacitats i la pensió per a adults minusvàlids amb 892.875 euros.

En segon lloc, es troben els 1.270.599 euros que s’han destinat des del Ministeri d’Afers Socials a la prestació econòmica d’atenció social. Cal destacar que respecte d’altres anys, aquestes dues prestacions són també les que van rebre una major dotació, així, la de la pensió de solidaritat va suposar l’any passat un import de 3.119.533 euros, mentre que la d’atenció social va ser de 2.236.552 euros.

També cal destacar els 892.875 euros que s'han destinat a la pensió de solidaritat per a discapacitats i la pensió per a adults minusvàlids, que situa aquesta ajuda en tercer lloc quant a la quantia destinada. L'any passat, en aquest concepte es van liquidar 1.721.348 euros.

El total, al llarg de l’any passat, les ajudes socials van suposar una liquidació pressupostària de 10.353.250 euros. De fet, segons les dades facilitades des de l'Executiu, l'import liquidat des del 2013 se situa al voltant dels deu milions, si bé la xifra més elevada va ser la de l'any passat.

Els diferents conceptes per als quals el Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior atorga aquestes ajudes socials són la prestació econòmica d'atenció social; la d'acolliment familiar (48.890 euros aquest any); habitatge (785.911 euros); la pensió de solidaritat per a discapacitats i la pensió per a adults minusvàlids; la de solidaritat per a la gent gran; la de cobertura sanitària, que ha sumat 44.086 euros; la de desocupació involuntària (371.273 euros); per fill a càrrec (492.533); pensions no contributives de vellesa (167.427 euros) i les cotitzacions a la CASS de les persones amb discapacitat (329.663).