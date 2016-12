Volen anar a la Copa del Rei. El primer somni el volen convertir en realitat. Set de set al poliesportiu d’Andorra i el segon gran que cau. Primer va ser l’FC Barcelona Lassa i ahir va ser l’Unicaja de Màlaga. I aquest ritme de confiança que vagin passant. Una part del bitllet per a la Copa del Rei estava en joc. El Bàsquet Club MoraBanc busca la festa de classificar-se per a Vitòria i l’Unicaja Màlaga, per plantilla, està més que obligat a disputar-la i a la pista es va notar aquesta necessitat dels malaguenys des del primer moment, però després a la represa tot va canviar i el desig i la intensitat van ser només andorranes per al final sumar la setena victòria consecutiva al poliesportiu d’Andorra en vèncer per 92 a 87 a l’Unicaja de Màlaga.

Els de Joan Peñarroya van estar massa tensos i no van controlar el partit ni en el primer ni en el segon quart. Els primers 10 minuts es van trencar al final amb un parcial dels de Joan Plaza de 0 a 10 amb cinc punts consecutius d’Oliver Lafayette i també d’Adam Waczynski. Del 13 a 13 a l’electrònic es va passar al 13 a 23 i amb cinc atacs consecutius sense anotar. Els andorrans necessitaven millorar molt en la parcel·la defensiva i també tenir les idees més clares en atac ja que no van completar quatre dels últims atacs.

En el segon acte, el partit es va convertir en una cercavila i també en un intercanvi de cistelles que va beneficiar l’Unicaja de Màlaga. Els malaguenys tenen molt de talent i el segell de Joan Plaza gravat com si fos un tatuatge. Als sis minuts llargs d’aquest segon quart, el tècnic Joan Peñarroya va donar entrada al lesionat Nacho Martín. Anava a ser baixa segura, però va jugar els últims 6,27 dels segons 10 minuts. Sorprenent, una recuperació miraculosa i una innocentada avançada. ¿O van voler fer una jugada, fora de pissarra, a Joan Plaza? Un diagnòstic que en un dia va canviar per complert i un cert risc. L’Unicaja no va veure en cap moment perillar la seva renda de nou o 10 punts i va marxar al descans amb un 36 a 47. Quasi 50 punts rebuts; per tant, la defensa andorrana no va rutllar i l’intercanvi de cops només va beneficiar un equip. El base Oliver Lafayette va anotar 10 punts amb dos triples en només 8,24.

El fortí del poliesportiu d’Andorra volia continuar sent-ho i al tercer quart, els de Joan Peñarroya van espavilar en defensa i van mossegar els talentosos jugadors malaguenys. Van tirar els dos primers quarts. Tot i així, es van agafar al partit amb un parcial d’11 a 3 que va situar un 49 a 50. La millora defensiva va ser la clau i també el control del rebot. Van passar dels 14 rebots als dos primers quarts als 33 de la represa. Els de Peñarroya van haver-se d’esperar fins a l’últim quart per capgirar el marcador i va ser amb el festival de triples de Thomas Schreiner. El base austríac va assumir galons i va clavar gairebé tres triples consecutius. Amb el segon va posar al davant el BC MoraBanc amb el 66 a 63. L’Unicaja de Màlaga va resistir a cop de triples, però a partir de llavors va anar a remolc en el marcador. L’escorta Jamar Smith va tenir una actuació destacada des de la línia de 6,75. Tot i així, Thomas Schreiner i un excels David Walker es van convertir en els botxins dels malaguenys. A 1,20 per al final el base Alberto Díez va clavar un triple amb addicional i va situar el 79 a 80. En la jugada següent, Giorgi Shermadini va anotar un 2+1 i el BC MoraBanc va anar rere la victòria sense cap tipus de complex. La defensa intensa va fer la resta i els de Joan Peñarroya continuen aspirant a la Copa.

Peñarroya: “Si anem guanyant partits anirem a la Copa”

Content i satisfet, però crític amb els dos primers quarts de l’equip. El tècnic egarenc del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, va lloar els seus jugadors i també el públic. “Ha estat un partit amb dues parts en què hem estat un equip diferent. Els dos primers quarts hem estat lluny de l’equip que volíem ser i després, a la segona part, hem sortit a un altre nivell defensiu i també d’intensitat i energia que ens ha permès atacar millor”, va assegurar Peñarroya, que va tenir paraules d’agraïment per al públic. “Estic content de l’esperit que ens ha donat l’afició.” També va parlar de la Copa del Rei. No vol fer números. “No sé quantes victòries seran suficients per disputar la Copa del Rei. Si anem guanyant partits hi serem segur. Amb 10 crec que hi serem i amb nou ja ho veurem.” La propera cita, a Tenerife.