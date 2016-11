Vides paral·leles

Un és una llegenda viva del futbol andorrà i l’altre del mexicà. Tots dos són defenses centrals i golejadors. Tots dos van debutar amb la seva selecció al segle passat i encara donen guerra pels terrenys de joc. Tots dos van jugar a Itàlia, un al Triestina i l’altre a l’Hellas Verona, i tots dos són de l’any 1979. Ocupen el top 3 d’un grup força selecte de vuit internacionals en actiu amb la seva selecció i els seus clubs, que tenen més de 100 internacionalitats i que van debutar al segle passat. El primer d’ells és el porter d’Egipte Essam el-Hadary, de 43 anys i que milita a l’equip que és quart classificat de la Premier League d’Egipte, el Wadi Degla FC. Diumenge va jugar contra Ghana en el combinat dirigit per l’argentí Héctor Cúper el seu 145è partit com a internacional. Tota una fita després de debutar un 25 de març de l’any 1996 contra Corea del Sud a Dubai.

Si El-Hadary es va estrenar l’any 1996, Rafa Márquez i Ilde Lima ho van fer un any després. El primer d’ells, el mexicà i capità de la Tri, ho va fer un 5 de febrer de 1997. El Káiser de Michoacán, com és conegut, es va estrenar com a internacional amb només 17 anys i contra la selecció de l’Equador. Els de Bora Milutinovic van guanyar per 3 a 1 amb dos gols de Jared Borgetti, ja retirat. Rafa Márquez, que milita actualment a l’Atlas de Guadalajara, l’equip on va començar la seva carrera, ja suma 134 internacionalitats i 17 gols. Es va convertir la setmana passada en el golejador més veterà en tota la història de les hexagonals de la Concafaf amb 37 anys i 272 dies en marcar contra els Estats Units amb el seu clàssic gol de cap a la sortida d’un córner. Ahir els de Juan Carlos Osorio van empatar a 0 contra Panamà.

Ilde Lima va debutar com a internacional un 22 de juny de 1997 i va ser en un partit amistós contra Estònia a Kuressaare, una illa d’Estònia. El partit va acabar 4 a 1. ¿Qui va marcar l’únic gol d’Andorra? Lima, amb tan sols 17 anys. Debut somiat. El defensa andorrà té com a màxim objectiu superar el seu bon amic Òscar Sonejee en nombre d’internacionalitats, i ho té força a l’abast ja que només li queden tres partits per igualar-lo i un més per superar-lo. “No tenia constància d’aquests números, però amb una selecció com la nostra, que no juga tants partits com les altres més potents, té molt de mèrit fer tants anys que s’està actiu”, va reconèixer Ilde Lima, que el juny del 2017 igualarà Juli Sánchez amb vint anys a la selecció. Si el combinat de Koldo Álvarez prepara un amistós podria repetir el detall que va tenir amb Juli Sánchez.

Això sí, un rècord que es plantejava Lima, com tenir la carrera internacional més longeva, no està gaire a l’abast ja que aquesta fita pertany al grec Yórghos Koúdas, que va jugar amb el seu país durant 27 anys i 319 dies. Va debutar el 5 de novembre de 1967 i va jugar l’últim partit el 20 de setembre de 1995. Sí que podria superar autèntiques llegendes del futbol com Ryan Giggs, Hugo Sánchez, Dwight Yorke, Mark Schwarzer o Lothar Matthäus, que van jugar vint anys i alguns dies amb les seves seleccions respectives. Això sí, al top 8 d’internacionals en actiu amb més de 100 internacionalitats que van debutar al segle passat, i que té quatre porters, tres defenses i un migcampista, Ilde Lima és al davant del porter italià Gianluigi Buffon. El meta de la Juventus de Torí va igualar el rècord d’Iker Casillas (FC Porto) de 167 internacionalitats, però té lluny la marca d’Ahmed Hassan. L’exmigcampista d’Egipte té el rècord absolut amb 184 internacionalitats. L’internacional andorrà també supera el defensa d’Irlanda del Nord Aaron Hughes i el porter de Liechtens­tein Peter Jehle, que van debutar l’any 1998. D’aquell any s’ha retirat aquest curs l’exinternacional per Guatemala Carlos Humbertto Ruiz. Després també el porter i capità de Paraguai Justo Villar i el migcampista d’Estònia Joel Lindpere, que van fer la seva estrena internacional amb el seu país l’any 1999. Va caure també per retirada el davanter Roque Santa Cruz.

Per tant, una fita més per a un futbolista modest, en comparació amb el rànquing de jugadors que ocupa ell com a tercer classificat, i que significa un mèrit amb regust de segle passat. Sembla que a tots encara els queda benzina per a estona. ¿Qui serà el següent a penjar els guants o les botes? Pel bé del futbol, que continuïn aportant la seva gran experiència en un esport que no passa mai de moda.

Top 8 d’internacionals en actiu amb més de 100 internacionalitats que van debutar el segle passat

1. Essam el-Hadary (Egip.). 43 anys. Debut: 25 març del 1996 i 145 p.

2. Rafa Márquez (Mèxic). 37 anys. Debut: 5 febrer del 1997 i 135 p.

3. Ilde Lima (Andorra). 36 anys. Debut: 22 juny de 1997 i 103 partits.

4. Gianluigi Buffon (Itàlia). 38 anys. Debut: 29 octubre de 1997. 167 p.

5. Aaron Hughes (Irl. del Nord). 37 anys. Debut: 25 març de 1998. 104 p.

6. Peter Jehle (Liecht.). 34 anys. Debut: 14 octubre de 1998. 120 p.

7. Justo Villar (Paraguai). 39 anys. Debut: 3 març de 1999. 119 partits.

8. Joel Lindpere (Estònia). 35 anys. Debut: 1 nov. de 1999. 108 p.