Venen il·lusió

Els partits amistosos s’han acabat –aquells que van deixar bones sensacions– i la Lliga catalana ACB ja és història, recent però història, perquè va deixar un regust amarg. La Lliga ACB ja ha obert el teló amb la disputa de la primera jornada, tot i que el Bàsquet Club MoraBanc no la comença fins dijous amb l’inici de la segona jornada rebent l’Herbalife Gran Canària. El campió de la Supercopa ACB va començar el curs amb derrota contra l’Iberostar Tenerife i visita dijous, a les nou del vespre, el poliesportiu d’Andorra amb l’objectiu de rescabalar-se’n. Després de la presentació oficial del club en plena avinguda Meritxell, ahir va ser el torn del Media Day, és a dir el dia per poder entrevistar els jugadors de la primera plantilla sobre la mateixa pista. El capità David Navarro, que sumarà la seva quarta temporada al club, va fer una lectura positiva de la derrota en la semifinal de la Lliga catalana ACB contra l’ICL Manresa. “Després del que va passar, que va ser una petita ensopegada, ens pot anar bé. Havíem fet una bona pretemporada i el Manresa ens va posar a lloc. Segurament a mesura que passi el temps estarem més bé. Quan hi ha tants jugadors nous s’ha d’esperar una mica per acabar-nos coneixent bé i perfeccionar després el nostre joc.”

L’escorta d’Esparreguera va valorar tàcticament l’última derrota: “No vam tenir clars els conceptes defensius i en atac va faltar que ens passéssim millor la pilota. Cal una mica de circulació per tenir més opcions de tirs clars.” També va parlar de la plantilla que ha dissenyat el director esportiu, Francesc Solana. “El que marca una plantilla és com reacciona en els bons i en els mals moments. Quan guanyem no ens ho hem de creure gaire i en els mals moments no hem de tocar fons. Això és el que ens ha marcat en les dues últimes temporades. ¿Feien falta tants canvis? Potser sí... Vam acabar tots amb mal regust. Calia renovar una mica tot plegat i agafar noves il·lusions.” En el moment de parlar d’objectius, Navarro es va mostrar prudent, però a la vegada ambiciós: “A mi m’agradaria aconseguir alguna cosa especial perquè fa moltes temporades que estic aquí. Com, per exemple, jugar la Copa del Rei i el play-off pel títol.”

Un excompany de David Navarro al Blancos Rueda Valladolid, Nacho Martín, és un dels fitxatges estrella del BC MoraBanc. Hi ha una confiança cega dipositada en ell. Ahir va atendre els mitjans de comunicació després de visitar el dentista. “Contra l’ICL Manresa no vam estar gens bé. Hem de corregir tots els errors. No vam jugar junts i vam tenir greus errors en defensa i en atac. ¿Dubtes per la derrota? No! Només vam jugar malament. Va ser un partit dolent i no hi hem de donar més voltes.” L’ala pivot prové del Movistar Estudiantes i als 33 anys és un jugador experimentat i a més ha mostrat molta qualitat allà on ha estat. “Sóc un jugador seriós i establert a la Lliga ACB. Aportaré veterania i experiència i també ajudaré els nous que s’adaptin bé.”

Els de Joan Peñarroya tindran també en la plantilla jugadors rookies, com per exemple el jove escorta nord-americà David Walker. Serà el seu primer any de professional i el club té dipositada molta confiança en ell. “Estic molt expectant. Hem jugat molts amistosos, però ara ja vénen els dos primers partits oficials i a casa. És el meu debut com a professional i estic una mica nerviós.” L’escorta, que té molt bon canell però encara està en fase d’adaptació, creu que contra el Manresa van estar nerviosos. “Era el primer cop que jugàvem davant dels nostres aficionats. Ells tenen un bon equip i ens toca millorar en diferents aspectes, com en el rebot i en atac.” És el primer cop que ve a Europa i ja s’hi sent com a casa. “Com a rookie espero tenir un bon impacte. Aquí em trobaré amb jugadors més veterans i més atlètics. Es juga un joc molt ràpid.”

Qui torna més madur a la Lliga ACB és David Jelínek. L’escorta txec no va voler llançar les campanes al vol: “Jo sempre penso en el partit a partit, però sí que puc dir que es parla d’objectius com la Copa del Rei o el play-off, tot i que encara són molt lluny.” Un altre que torna a la Lliga ACB més fet és el georgià Beka Burjanadze, que aspira que a final de temporada el seu compatriota, Giorgi Shermadini, acabi parlant castellà. “Estic molt emocionat pel meu retorn a la Lliga ACB. ¿Objectius? Vull ser optimista i diré que vull l’equip a la Copa del Rei i al play-off pel títol.” Dijous torna el bàsquet, i ho fa en un partit contra l’Herbalife Gran Canària. Màxima exigència, però amb les idees clares.