Vandalisme als 2.900 Alpine Run

Vandalisme, bretolada o acció amb molt poca gràcia. Els organitzadors dels 2.900 Alpine Run, Matt Lefort i Carles Rossell, van decidir presentar una denúncia a la policia per vandalisme i robatori de material després que algunes persones va decidir desmarcar una part del recorregut de la prova per un lloc fora de camí i exposat a grans pendents i murs, és a dir un tram bastant llarg entre el mirador de Canillo i el pic de Casamanya. “A l’organització entenem que atemptar contra la vida d’altra gent és un acte molt greu, i per això hem decidit posar la denúncia pertinent”, va assegurar Matt Lefort en un comunicat de premsa, amb la intenció de donar a conèixer un incident que va donar més d’un maldecap però que es va saber solucionar a temps. “Algunes persones ens van destraçar 250 banderoles a la cresta sud del Casamanya nord abans de la cursa. Els nostres obridors ens van donar l’alerta i tres persones de l’organització van posar noves banderoles a la nit amb molta boira inclosa. Vam acabar mitja hora abans que passés per la zona el primer classificat, Xavi Teixidó”, va indicar Lefort, que desconeix quantes persones hi pot haver al darrere d’aquest acte de vandalisme. “No tenim cap idea de qui ha pogut fer això. Ni tampoc de quantes persones són. No tinc paraules.”

CONSOLIDACIÓ DE LA PROVA

Els 2.900 Alpine Run van celebrar el cap de setmana passat la segona edició, en què hi va haver 39 inscrits, que van sortir del refugi Estany de la Pera per pujar als set cims més alts d’Andorra en menys de 24 hores. “Aquesta segona edició ha permès consolidar la nostra filosofia, que valora qualitat per damunt de quantitat. Un nombre de participants limitat seleccionat segons el coneixement de la muntanya i també la importància de la bona relació entre els corredors”, va escriure Lefort en un comunicat de premsa en què lloava l’organització de la prova en aquesta segona edició. “Més que una cursa es tracta d’un repte exigent i difícil en què s’exploren els racons més salvatges d’Andorra.” Una segona edició que ha servit, acte vandàlic a part, per consolidar la prova i pensar en la tercera edició. Una cursa de muntanya extrema on s’enllacen els set cims més alts d’Andorra, tots per sobre dels 2.900. Un des­afiament només a l’abast d’un selecte grup d’atletes d’elit. Un total de 70 quilòmetres amb 6.700 metres de desnivell.

Enguany la victòria ha estat per a Xavi Teixidó en categoria masculina i per a Sonia Regueiro en noies. El corredor andorrà va fer un temps de 13.49 hores, rècord de la prova, i la corredora asturiana una marca de 18.59 hores. Bones marques i pocs abandonaments, ja que dels 39 inscrits van completar la prova 24.