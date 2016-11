Una dinàmica que entusiasma

Tot són somriures al Bàsquet Club MoraBanc. Les victòries tenen aquest efecte balsàmic, que dóna felicitat, tranquil·litat i també eufòria. El club presidit per Gorka Aixàs està d’enhorabona. En el tercer any del projecte a la Lliga ACB l’equip dirigit per Joan Peñarroya ja ha igualat el millor inici del club en la seva petita història a l’ACB. Ocupa la cinquena posició, amb cinc victòries i dues derrotes. Està invicte al poliesportiu d’Andorra i només ha perdut, amb derrotes doloroses per com es van produir, a la pista del Baskonia i del València Basket. Dissabte, a les 21 hores, reben el Rio Natura Monbus Obradoiro, que el MoraBanc encara no ha guanyat des del seu retorn a l’ACB. Ahir l’equip es va desplaçar en ple, menys el cos tècnic, a la façana sud del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, on hi ha una pancarta gegant amb David Navarro, Thanasis Antetokounmpo, Giorgi Shermadini, Nacho Martín, David Jelínek i Andrew Albicy.

“Estem en una bona dinàmica de resultats, estem molt contents de com va i tenim ganes que continuï així. A més a més, el joc està agradant i enganxant la gent, que era una de les premisses que ens havíem posat a l’estiu”, va reconèixer el màxim mandatari del club, Gorka Aixàs, que té clar que hi ha optimisme després d’aquest inici de curs, tot i que és prudent i no vol fer volar coloms. “Tenim tota la il·lusió, però sabem que això és molt llarg i que l’ACB té moments de tot. Evidentment que pensem en la teoria del partit a partit, que encara que sigui un tòpic hem d’aplicar perquè és així. Nosaltres no som superiors a ningú i en qualsevol mal partit podem perdre amb qualsevol.”

Els de Joan Peñarroya, a diferència del curs passat, fins ara han demostrat tenir més caràcter i no enfonsar-se quan les coses comencen a anar mal dades. I això que l’equip té vuit jugadors nous i alguns d’ells sense experiència a la Lliga ACB. “Estem contents pel caràcter que està mostrant l’equip. És una de les coses que ens vam marcar a l’estiu per canviar. Ara tenim aquesta gana i aquest punt de desig, que és molt important per a nosaltres.” El MoraBanc, després de jugar contra el Rio Natura Monbus Obradoiro, tindrà dos partits consecutius com a forà, a la pista del Montakit Fuenlabrada i a la del Movistar Estudiantes, per rebre després l’FC Barcelona Lassa. “Es fa difícil fer previsions a llarg termini i només pensem en el partit de dissabte, que serà molt complicat. A més a més, als gallecs els tenim molt de respecte, però a la vegada tenim moltes ganes de guanyar-los.”

Aixàs acostuma a desplaçar-se allà on es faci la Copa del Rei, però mai amb el BC MoraBanc com a participant. ¿Aquesta serà la primera vegada? “M’encantaria... Tot això passa pel següent partit, contra l’Obradoiro.”

No tot és perfecte en l’equip dirigit per Peñarroya. És un dels millors atacs, té en Andrew Albicy el millor assistent de la competició i un dels millors recuperadors, però a la vegada és un dels bases que té més pèrdues. Tot i així, és la segona defensa que rep més punts. “Hem de millorar moltes coses, sobretot en aspectes defensius. En algun partit hem trobat a faltar alguna cosa més, però crec que més aviat és pels errors tàctics que no pas pel desig i el voler anar. Per tant, són coses totalment corregibles. Tot i així, no tinc cap queixa de com està anant fins ara.” Per tant, per la junta directiva la música del BC MoraBanc sona perfectament i esperen que no pari.

¿I el director esportiu, Francesc Solana, què n’opina? El dissenyador d’aquesta plantilla que de moment està entusiasmant va parlar ahir per al programa El Extra Pass de RadioEsport Valencia: “Després de les dues primeres campanyes a l’ACB, amb dotze victòries i consolidats a la Lliga, havíem de fer coses diferents. Un canvi de rumb. Ha vingut gent amb ambició, amb talent, alguns no coneixien la Lliga i només havíem de conjuntar-ho tot. Això sí, guanyar sempre ajuda a anar més ràpid.” Després va parlar d’alguns dels fitxatges, com el de David Jelínek. Un vell conegut de l’ACB després de formar-se al Joventut de Badalona. “Ja el coneixíem. L’any passat va tenir un bon any a Polònia, on va trobar la confiança i la regularitat que necessitava. Ens agradava i pensàvem que podia aportar-nos joc exterior i capacitat per fer-ho bé.” També es va referir a una de les sensacions agradables, el georgià Beka Burjanadze: “Ja el seguíem de la LEB i per a nosaltres aquests bons números que està fent no són cap sorpresa perquè coneixíem el seu nivell. Això sí, no són números gaire normals per un debutant.” I, no cal dir-ho, va valorar l’inici de curs d’Andrew Albicy: “En les dues últimes temporades a França va mostrar molta capacitat de lideratge. En Joan i jo volíem que tingués un impacte immediat, i així ha estat, tot i que encara té molt a millorar.”

Francesc Solana va ser qüestionat per l’opció que l’equip es classifiqui per disputar competició europea el curs vinent. “No hi pensem. La nostra capacitat de creixement sostenible és la que és. Si la classificació ens dóna accés a competicions europees, per descomptat que pensarem en un projecte més gran.” El director esportiu va explicar com es va gestar el fitxatge de Thanasis Antetokounmpo: “Va ser bastant ràpid perquè la nostra primera opció era un aler amb experiència a la Lliga ACB, que finalment va tornar a l’equip on estava la temporada passada [¿Alberto Corbacho?], i després vam pensar en Thanasis, ja que el vaig veure als Estats Units. Teníem clares les seves virtuts i també que pagaríem un peatge pel seu desconeixement de la Lliga. Ens agrada la seva capacitat de treball i també l’energia positiva que desprèn”, va sentenciar Solana. Dissabte, nova prova per al BC MoraBanc.

Stevic veu la química de l’equip com la clau de l’èxit

Oliver Stevic és el jugador de la feina fosca i també un dels líders del vestidor. És la veu de l’experiència i també un pivot que s’expressa a les mil meravelles. Ja quan es va presentar parlava d’unir el grup i, passades vuit jornades, continua parlant de vestidor. “La clau de la manera com va tot és la bona química que tenim, que ens ajudarà en els mals moments.” El pivot serbi, que acaba de superar una lesió al bessó que l’ha allunyat de les pistes durant tres setmanes, també va parlar de les opcions de l’equip per classificar-se per a la Copa del Rei a Vitòria. “Hem començat molt bé i els propers tres partits són importants. En juguem un a casa i dos de seguits a fora, que seran bones oportunitats abans de rebre el Barça”, va sentenciar.