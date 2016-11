Una altra bèstia negra al camí

El Rio Natura Monbus Obradoiro és una de les bèsties negres del Bàsquet Club MoraBanc. Dels quatre partits que han disputat, en tots quatre els de Moncho Fernández han superat els andorrans. Els de Joan Peñarroya buscaran trencar aquesta ratxa negativa, tal com va passar amb el RETAbet Bilbao Basket, al qual tampoc havien superat en cap partit. El primer enfrontament d’aquests dos equips a la Lliga ACB va ser el 10 de gener del 2015, en què el Rio Natura Monbus va superar els andorrans per un ajustat 78 a 73 a Fontes Do Sar. El botxí dels de Joan Peñarroya va ser l’ala balear Alberto Corbacho amb 16 punts. El killer dels de Santiago de Compostel·la actualment està greument lesionat. El primer partit al poliesportiu va ser el 16 de maig del 2015 i el BC MoraBanc va tornar a assaborir el gust amarg de la derrota en perdre per 65 a 74 contra els gallecs, amb 16 punts del polonès Adam Waczynski i 14 de Maxi Kleber i Alberto Corba­cho, respectivament. El primer d’ells milita enguany a l’Unicaja de Màlaga i el segon al Bayern de Munic, i el tercer està lesionat.

La temporada passada, el

3 de gener del 2016, el Rio Natura Monbus va forçar la pròrroga amb un triple de Donnie McGrath i després, al temps extra, una cistella miraculosa d’Adam Waczynski va deixar un ajustat 104 a 103 a l’electrònic. Al maig, els de Moncho Fernández els van tornar la visita i va ser en un partit a cara o creu per a ells, ja que en cas de perdre haurien baixat esportivament a LEB Or. El Rio Natura Monbus, en l’última jornada de la temporada passada, va superar els andorrans per 74 a 84, amb 23 punts d’Eimantas Bendzius. Per tant, els de Joan Peñarroya buscaran la revenja davant d’un equip amb què els partits els van força malament i que a més visitarà el poliesportiu d’Andorra amb ganes de rescabalar-se de la derrota amb remuntada inclosa contra l’Herbalife Gran Canària. Els de Moncho Fernández compten amb un base que està marcant diferències, Mickey McConnell.

Quatre partits, quatre derrotes

10-01-2015 Rio Natura Monbus - BC MoraBanc 78-73

16-05-2015 BC MoraBanc - Rio Natura Monbus 65-74

03-01-2016 Rio Natura Monbus - BC MoraBanc 104-103

14-05-2016 BC MoraBanc - Rio Natura Monbus 74-84