El Club Voleibol Teruel, on milita l’andorrà Xavi Folguera, va assolir la Supercopa d’Espanya imposant-se per 3 sets a 2 a l’Unicaja Almeria. Els aragonesos van superar els andalusos en el primer set per 25 a 15 i en el segon per 25 a 23, però al tercer i al quart l’Unicaja va guanyar per 23 a 25 i 20 a 25, i a l’últim, triomf del CAI Terol per 17 a 15.