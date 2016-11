Un que torna i una jove promesa

La baixa de Thomas Turckoski, que no va donar mai el nivell tot i ser un fitxatge per a la nova temporada, i la no renovació de Giorgi Reikashvili van provocar que el projecte dirigit a la banqueta pel binomi format per Jonathan Xepi García i David Kirikiaixvili busqués dos nous fitxatges. Tal com va avançar el Més Esports, han estat l’argentí Emiliano Robbiani i el georgià Irakli Berdzenishvili. El primer d’ells torna després que va jugar fa dues temporades al VPC Andorra. En va marxar perquè no va voler treballar la temporada d’hivern i aquesta vegada ho farà, i a part de jugar amb el primer equip també entrenarà l’equip Mini del VPC Andorra. Té 25 anys i la seva posició preferida és la de mig de melé, és a dir, número 9. Fa un mes va finalitzar la temporada amb el seu equip, el Club Universitario Bahía Blanca. “Andorra és un lloc d’on tinc bons records. A més m’entrenarà un excompany d’equip amb qui tinc una relació excel·lent”, va assegurar Emiliano Robbiani, que ahir a la presentació ja duia el número 9. “És un jugador molt format des del punt de vista tàctic. És molt ràpid i ens ajudarà a donar velocitat al joc, que pretenem que sigui espectacular”, va dir un dels entrenadors, Xepi García. Robbiani, amb passaport italià, podrà jugar diumenge, a les tres de la tarda, a l’Estadi Nacional amb la US Canton St. Lys.

L’altre fitxatge ve recomanat per Soso Tchelidze, exjugador del VPC. Té 19 anys i juga a la posició de talonador. El seu exequip és l’Sporting Club Armia. Treballarà la temporada d’hivern a Vallnord. “Estic molt feliç de ser aquí amb un bon entrenador i bons companys. M’agrada el joc ràpid i tècnic”, va dir el jove Irakli Berdzenishvili. Qui serà el seu entrenador el va lloar. “Tots els vídeos que n’hem vist ens han ensenyat que es tracta d’un jugador molt explosiu i tècnic”, va assegurar Xepi García. El nou fitxatge georgià no podrà debutar ja que la seva fitxa no ha arribat a temps per estar tramitada.