Un 16% d’augment en les beques ara

“Hem apujat un 16% la partida destinada al programa d’Alt Rendiment perquè cada vegada es treballa millor. Això sí, els recursos són els que són.” Aquestes paraules són del secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, en l’aprovació de l’adjudicació de les beques ARA. Un total de 312.191 euros, dels quals es beneficiaran 57 esportistes i dos programes, el d’esquí estudi i el de batxillerat lliure. A més d’aquestes ajudes, el programa també premia els esportistes que van fer la temporada passada un resultat destacat, i en aquest onzè cicle es repartiran en premis 36.200 euros: Lluís Marín rebrà 13.200 euros per la seva tercera posició a la Copa del Món de surf de neu; Laura Sallés, ja retirada de l’alta competició després dels Jocs, en rebrà 3.000 per la seva novena posició en el Grand Slam de París; per al corredor de curses de muntanya Ferran Teixidó hi ha 5.000 euros, pel seu quart lloc en el Campionat d’Europa; 10.000 euros són per a Joan Verdú, pel primer lloc a la Noram d’esquí alpí, i 5.000 euros per a Carlitos Aguareles, per la primera posició en la Copa d’Europa d’esquí estil lliure.

Al desè cicle, l’anterior, Esports hi va destinar 231.375 euros i respecte al programa elit destaca la baixa de la judoka Laura Sallés i la inclusió del jove esquiador Joan Verdú, que rebrà 18.000 euros. El corredor de curses de muntanya Ferran Teixidó tindrà companyia enguany en aquest programa, ja que s’hi ha inclòs dos esquiadors de l’equip nacional d’esquí de muntanya: Maria Fargues i Xavi Areny. Per tant, el Programa Elit només estarà representat per esquiadors i el surfista de neu Lluís Marín, que rebrà la quantitat més alta, 28.000 euros, i també per un corredor de curses de muntanya i dos esquiadors de muntanya, i destaca l’aportació de 10.000 euros per a Xavi Areny.

En els Plans Especials, aquests esportistes majors de 25 anys, i també amb possibilitat d’arribar a l’elit a curt termini, es troben com a novetat, respecte al cicle anterior, l’esquiador i també ciclista adaptat Xavi Fernández, amb 2.000 euros, i també l’entrada del germà d’Òscar Casal, Marc, amb 3.000 euros. Els germans Albós, Joan i David, de l’equip nacional d’esquí de muntanya, també entren al programa de Plans Especials. Hi falten l’atleta Fanny Sebastián i també els esquiadors de muntanya Jordi Solé, Maria Fargues i Xavi Areny. Aquests dos últims es troben al Programa Elit.

En el Programa Promeses, per a esportistes de 19 a 25 anys, destaca l’increment de l’ajuda a la karateka Sandra Herver, que de 2.500 euros passa a 3.000, i també l’entrada del jove esquiador adaptat Roger Puig, amb 8.500 euros. “El programa Promeses ha crescut. Tot i créixer, s’ha de destacar que els esportistes han mantingut el nivell”, va sentenciar Beal. Un increment econòmic que serà benvingut per molts esportistes.