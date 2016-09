El Restaurant The New 1978 UE Engordany, que va començar el curs a la Lliga Grup Sant Eloi amb una derrota per 1 a 2, contra la UE Santa Coloma, està interessat a tancar un acord amb el davanter Philippe Toledo. El golejador francès, d’Avinyó, té 32 anys i milita a la US Le Pontet. El jugador té una àmplia experiència a la Segona Divisió B espanyola.