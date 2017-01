Sophie Dusautoir, 3a al Campionat de Catalunya a la Molina

Escalfant motors per a la Font Blanca. La veterana i incombustible esquiadora de muntanya Sophie Dusautoir va assolir la tercera posició en el Campionat de Catalunya individual d’esquí de muntanya, que es va disputar a l’estació catalana de la Molina. El podi de la prova va estar comandat per la parella de Kilian Jornet, la sueca Emelie Forsberg, la segona va ser Clàudia Galícia (CE Cerdanya Skimo Team) i la tercera, la veterana andorrana, Sophie Dusautoir. Maria Fargues va ser cinquena. Per la seva banda, en categoria masculina es va imposar Kilian Jornet, Marc Pinsach va ser segon i Miguel Caballero, tercer. Gerber Martín va ser 10è i Jordi Solé, 11è.