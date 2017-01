Set equips lluitaran per tres places

Set equips i tres places. El desig de classificar-se per a la Copa del Rei continua viu al Bàsquet Club MoraBanc, tot i perdre en l’última jornada contra l’Iberostar Tenerife per 89 a 72. L’equip dirigit per Joan Peñarroya, que torna demà als entrenaments per preparar el proper partit al Barclaycard Center, contra el Reial Madrid, podria no tenir-ne prou guanyant els dos partits que queden per acabar la primera volta per obtenir el bitllet per a Vitòria per disputar la Copa del Rei. Tot i així, el MoraBanc encara té opcions, encara que més complicades, per classificar-se ja que acumula un menys 26 en el diferencial entre punts a favor i en contra. En la propera jornada visita la pista del líder, el Reial Madrid, i tanca la primera volta rebent el Reial Betis Energia Plus de Sevilla. Dues victòries podrien donar-li l’anhelat bitllet. Fins i tot perdent-los tots dos tindria opcions si els equips que el persegueixen no arribessin a les vuit victòries o acabessin la primera volta amb pitjor basket average.

El que millor ho té dels set equips implicats és l’Unicaja de Màlaga. Als de Joan Plaza, amb nou victòries i cinc derrotes, els val guanyar un dels dos partits que els queden o que en perdi un el RETAbet Bilbao Basket per assegurar la seva presència a Vitòria. El seu més 74 del basket average el podria salvar en cas d’empat a nou victòries, en especial amb el BC MoraBanc (que està en menys 26) i el RETAbet Bilbao (amb menys 27). Per la seva banda, l’Herbalife Gran Canària va fer un pas de gegant amb la seva quarta victòria consecutiva i la derrota del RETAbet Bilbao a Miribilla. No està classificat matemàticament, amb les nou victòries i sis derrotes, però el seu més 120 de basket average és determinant. Si guanyés el proper partit contra RETAbet Bilbao Basket es classificaria.

Qui ho té molt complicat és l’equip basc entrenat per Carles Durán, ja que porta set victòries i set derrotes i necessita guanyar dos partits més que el BC MoraBanc. El Montakit Fuenlabrada està obligat a guanyar dos matxs i necessita que el MoraBanc ho perdi tot i el RETAbet perdi almenys un partit i superar-los tots dos en el basket average. Igual que el Reial Betis Energia Plus i el Tecnyconta Saragossa, que rep avui, a les vuit del vespre, l’FC Barcelona Lassa. La cursa de la Copa és a només dos partits d’acabar amb el MoraBanc totalment implicat.

FOTO: ACB PHOTO / ÁNGEL PÉREZ