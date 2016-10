Sergio Moreno renuncia a la selecció

Va ser el jugador més jove a debutar amb la selecció absoluta. Només tenia 16 anys quan el seleccionador de l’època, David Rodrigo, el va fer debutar contra Finlàndia un 4 de setembre del 2004 al Ratinan Stadion, a Tampere. Aquell partit va acabar amb un 3 a 0 favorable als finlandesos, amb dos gols d’Alexei Eremenko i un d’Aki Riihilahti. Sergio Moreno va rebre una targeta groga. Ja han passat dotze anys de la seva estrena i suma un total de 55 internacionalitats. Amb David Rodrigo va ser un fix i amb Koldo Álvarez també, tot i que últimament ha perdut molta importància en els esquemes del seleccionador andorrà. El migcampista internacional milita a l’Ontinyent, del grup 5 de la Tercera Divisió espanyola. És un projecte ambiciós i el tècnic Miguel Ángel Mullor confia molt en ell. El seleccionador, Koldo Álvarez, no tant. Novament el va preconvocar i després el va deixar fora de la llista final dels 18 contra Portugal i, de retruc, contra Suïssa. I va esclatar. Va tornar a Ontinyent força enfadat. “Mentre Koldo Álvarez estigui de seleccionador no tornaré més a la selecció. El que no m’agrada és que em faci perdre entrenaments amb el club per deixar-me fora després, perquè al final no jugo amb la selecció ni tampoc amb el meu equip perquè falto als entrenaments”, va assegurar Moreno, que finalment sí que va jugar la segona part aquest cap de setmana amb l’Ontinyent al terreny de joc del Silla. Només va jugar sis minuts en la derrota del seu equip per 2 a 0. “No pensava ni estar convocat per a aquest partit. El tècnic va deixar dos jugadors, que sí que s’havien entrenat durant tota la setmana, no com jo, fora.”

Sergio Moreno es va mostrar molt crític amb la tasca del seleccionador, Koldo Álvarez, sobretot pel que fa a comunicació. “Hi he parlat molts cops, però sempre llança pilotes fora. Jo només demano que no em faci pujar per després deixar-me fora. L’altre dia, abans de donar la llista hi havia 29 jugadors entrenant-se...” L’internacional fa molts anys que està fora del país. Va marxar de ben jovenet. De fet, quan va debutar amb l’absoluta militava al Lleida i actualment juga a l’Ontinyent. “No em truca mai ni tampoc em ve a veure jugar. No em veu ni jugar ni entrenar-me. Quan estava a Malta, que era a Primera Divisió, tampoc. Volem ser molt professionals per a algunes coses i després per a d’altres no ho som tant i fem coses de selecció tercermundista. Jo no torno més mentre hi hagi Koldo Álvarez. No vull renunciar a la selecció, però ell no em deixa jugar i estic patint molt, tant jo com la meva família. Per a mi la selecció ho és tot. No té tacte i no en vull saber res més perquè ja m’ha fet el mateix sis o set vegades.”

Moreno va jugar el seu últim partit amb la selecció en un amistós a Àustria contra l’Azerbaidjan. Koldo Álvarez li va donar els últims 20 minuts i el matx va acabar empatat a 0, i l’últim enfrontament oficial va ser el 3 de setembre del 2015 a Israel. Va sortir de titular i va ser substituït al minut 73 per Jordi Rubio. Aquell partit va acabar 4 a 0 a favor d’Israel i formava part de la fase de classificació de l’Eurocopa. “Estic enfonsat i el millor per a mi és prendre aquesta decisió dolorosa.” Sergio Moreno va ser internacional en sub-17, sub-19 i sub-21, i també va ser un home important a l’època que es van sumar aquells històrics cinc punts, el 2005 amb David Rodrigo. Ell ho explica perquè n’està fart, però hi ha altres casos molt similars, com el del migcampista Josep Manel Ayala. El jugador internacional de la UE Santa Coloma, el tercer amb més internacionalitats, 84, també ha començat la fase del Premundial sense comptar per a Koldo Álvarez. El jugador no ho entén, però de moment es manté en segon pla. La selecció es rejoveneix, però els veterans també van fer al seu dia el canvi generacional.

ENTREVISTA A ÀLEX MARTÍNEZ

“El millor regal de la meva vida”

Un gol espectacular contra Suïssa, i el dia que complia 18 anys. ¿Quan va llançar la pilota pensava que acabaria a l’escaire?

No s’espera mai que aquell xut vagi allà. Quan vaig xutar fort em vaig imaginar que potser sí que aniria a dintre i que no aniria a parar a l’escaire... És el millor regal que m’han fet mai a la vida.

¿Quan va veure que entrava, què és el primer que va pensar?

Em vaig tornar boig. Vaig anar ràpidament a la banqueta per celebrar-ho amb Jordi Aláez, amb qui tinc molt bona relació.

Un somni seu era debutar a l’absoluta i després marcar un gol. Ho ha fet tot a la primera...

Ha estat espectacular. En qüestió de poc temps m’ha arribat tot. Vaig debutar amb el primer equip de l’FC Andorra i ara això. Fa quatre anys no ho hauria ni somiat.

¿Es planteja buscar una aventura futbolística fora d’Andorra?

Per ara sí que és una opció. De moment el que ha arribat és poc convincent i em tocarà esperar. Em vull dedicar al futbol perquè és el que més m’agrada en aquesta vida.