Repeteix la gesta

Ho ha tornat a fer, i per segona vegada consecutiva. Mireia Mimi Gutiérrez es va tornar a classificar per a la segona mànega d’una Copa del Món d’eslàlom, i aquesta vegada ho va fer a Zagreb (Croàcia), on el gener del 2015 va assolir la seva primera classificació en la màxima cita de l’esquí alpí. La primera va ser la setmana passada a Semmering (Àustria), on va finalitzar 26a. Ahir va acabar 25a després de classificar-se en 29è lloc a la primera mànega amb un temps d’1.03,72, a

3,32 del millor registre. A la segona mànega va fer un interior i va caure. Va remuntar la porta i va continuar per fer un temps final de 2.19,72, a 17,19 de la guanyadora, l’eslovaca Veronika Zuzulova.

“Ho ha fet molt bé per poder ser a la segona mànega per segon cop consecutiu aquesta temporada. Això sí, aquesta segona mànega té gust de poc i els riscos que ha agafat li han passat factura. Tot i així, ha acabat 25a en una prova de Copa del Món i estem en una bona línia”, va assegurar el director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, que continua pensant en el mateix objectiu d’abans de començar la temporada. “Estem buscant una Mimi més competitiva. Quin és el secret? Volíem recuperar la millor Mimi, la que esquia bé, i coneixem el seu potencial. No volem demanar-li resultats sinó que tregui el millor d’ella i que trobi el seu millor esquí. Aquesta és la línia, i hi continuarem perquè obtenir dues qualificacions consecutives és per estar contents.” Visa va lloar la tasca del trident tècnic que està amb la primera espasa de l’esquí alpí andorrà, Simon Bastelica, Roger Vidosa i el seu germà Marc Gutiérrez, més conegut com a Guti. “Està esquiant amb menys pressió del que és habitual. És el que busquem i l’objectiu nostre és estar el màxim de vegades a la segona mànega de la Copa del Món i tenir una Mimi competitiva al màxim. Ella sap de sobres que pot estar entre les 25 primeres del món. Ha de continuar sent sòlida i està clar que el canvi tècnic hi té molt a veure, tot i que la vàlua d’ella tots nosaltres la coneixem.”

Mimi Gutiérrez no va sumar cap punt a la Copa del Món i es queda amb els 5 que va aconseguir a Semmering. Això sí, l’esquiadora mostrava la seva exigència habitual: “És clar que el resultat que he assolit és positiu perquè m’he tornat a classificar. Estic disgustada perquè he caigut a la segona mànega, però aquest és un altre pas. En dues carreres consecutives de la Copa del Món he quedat entre les 30 primeres. Hem de seguir en aquest camí i millorar tècnicament les coses que s’hagin de perfeccionar”, va dir Mimi, que esperava fer un altre pas de gegant a la Copa del Món. “Ara estic una mica de mala llet perquè esperava fer un altre pas més. Tot i així estic contenta. Vull més i vull estar més endavant”, va sentenciar l’esquiadora andorrana, que no tindrà temps per assaborir aquesta segona classificació consecutiva per a la segona mànega en una Copa del Món perquè la propera cita de la Copa del Món d’eslàlom femení serà diumenge que ve Maribor (Eslovènia).

Àxel Esteve aconsegueix un nou podi FIS a Auron i Carmina Pallàs millora punts en el descens de Tignes

L’alegria de Zagreb es va estendre fins a Auron i Tignes (França). El jove esquiador Àxel Esteve va endur-se un nou podi, el cinquè de la temporada, en acabar en tercera posició en l’eslàlom FIS amb un temps d’1.34,16, a 0,28 del guanyador, el francès Simon Piolaine. El segon va ser el també francès Loic Baudin. Això sí, Esteve no va millorar els seus punts FIS en la disciplina en aconseguir-ne 27,51 (en tenia 23). En quarta posició va acabar Josh Alayrach, a 0,30 del primer i a només 0,2 del seu company. Alayrach va estar a punt de batre els seus punts FIS. En va sumar 27,66 i en té 25,75. Kevin Courrieu va ser 15è, igual que Àlex Rius. Matías Vargas va ser 17è i Arià Missé no va acabar la primera mànega. Avui, segon eslàlom FIS. Per la seva banda, Carmina Pallàs va millorar els seus punts en el descens FIS de Tignes. L’andorrana va acabar 13a, a 2,20 de la primera, la francesa Romane Miradoli, i va sumar 51,11 punts FIS, que milloren els 52,67 que tenia. Cande Moreno va ser 33a i Sara Raméntol, 45a.

Lluís Marín espera estar a punt per a Solitude

L’estrena decebedora de Lluís Marín a la primera prova de la Copa del Món a Montafon (Àustria), on es va quedar sense classificar-se per a les finals en acabar en 37a posició, ha deixat tocat el surfista andorrà. El 19 de gener torna a competir a la Copa del Món, i ho farà a Solitude (USA). “Està tocat físicament i moralment. Abans de celebrar-se el Cap d’Any va anar a Barcelona a fer-se un tractament de radio­freqüència polsada, que són unes injeccions per calmar els dolors a l’esquena. El tractament ha anat bé, però encara no ha pogut fer entrenaments sobre la neu”, va reconèixer Carles Visa.

FOTO: Laurent Salino / Agence Zoom