Punt final al Torneig de pàdel d’Encamp

Aquest dissabte es van disputar les finals del Torneig de pàdel, després de quatre mesos de competició. El complex esportiu de Prada de Moles va ser l’escenari d’unes finals que van endur-se Iban Cerro i Fran Miranda en categoria masculina. Pel que fa a la categoria femenina, Sophie Guasch i Tais Rodríguez van aconseguir la primera posició. Per últim, en la categoria mixta, els guanyadors van ser Sophie Guasch i Philippe Chettoux. El Torneig va posar punt final aquest dissabte amb un torneig americà, on els competidors van jugar entre ells per decidir qui aconseguia la victòria, amb partits d’uns deu minuts de durada. Per la seva banda, el conseller de Joventut i Esports del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha destacat la bona marxa del torneig.