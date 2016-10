A punt de donar la campanada

Els periodistes de la televisió italiana es van endur una bona sorpresa amb la selecció d’Andorra sub-20 en el primer partit de l’Europeu de la seva categoria, que es disputa a Pully (Suïssa). No van ser els únics ja que Itàlia, dirigida per un tècnic força expert com Massimo Mariotti, va rebre un bon ensurt i només va poder empatar al final. Després va guanyar als penals contra una Andorra ben comandada a la pista pel jugador del segon equip de l’FC Barcelona Gerard Miquel. El capità andorrà va liderar el joc, però els seus companys el van secundar força bé i en defensa van fer un treball impecable durant tot el partit.

Al minut 7, els de Roger Corral es van avançar amb un gol que els àrbitres van donar a Gerard Miquel després de fer un xut creuat que va semblar ser desviat per Arnau Dilmé o per l’italià Giacomo Maremmani per sorprendre el bon porter italià, Mattia Verona. El segon gol andorrà va arribar amb una assistència d’Arnau Dilmé a Marc Pallarés, que va marcar amb una execució força ràpida per batre Mattia Verona.

Amb aquest resultat de 0 a 2 força sorprenent es va arribar al descans i al segon temps Itàlia va sortir a igualar el partit i a intentar remuntar. Al m. 7 del segon temps Davide Gavioli (Correggio) superava Carlos de Sousa després d’una bonica jugada individual i, al m. 15, Checco Compagno empatava de falta indirecta després de rebre de Gavioli. El mateix jugador va fallar, a dos minuts del final, una falta directa per la bona aturada de Carlos de Sousa. A la tanda de penals, triomf per 2 a 1 d’Itàlia, ja que Gerard Miquel va fallar el seu penal.

En l’altre partit del grup, Portugal va golejar per 8 a 1 Anglaterra. Avui, a les 15.15 hores, contra els anglesos.