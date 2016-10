El final de la temporada passada va deixar un regust amarg i la semifinal de la Lliga catalana ACB, amb derrota contra l’ICL Manresa jugant com a amfitrions, no va ser la millor opció per tornar a il·lusionar. L’afició –tampoc en va venir gaire– va marxar del poliesportiu d’Andorra un xic des­encantada després de veure un equip en clara fase de construcció amb vuit cares noves i només tres jugadors que continuen de la temporada passada. El primer pas per recuperar la il·lusió perduda es farà avui a les nou del vespre, en l’estrena de la Lliga ACB amb la visita del potent Herbalife Gran Canària, que actualment entrena Luis Casimiro en substitució del mític Aíto García Reneses.

Els de Gran Canària van acabar la temporada en cinquena posició amb un balanç de 21 victòries i 13 derrotes, però en els quarts de final del play-off pel títol no van poder superar el Laboral Kutxa. Això sí, aquesta pretemporada l’Herbalife Gran Canària ha conquerit el títol de la Supercopa ACB superant el Baskonia a la seva pròpia pista i l’FC Barcelona Lassa en la final. Els de Luis Casimiro no van poder confirmar el seu bon estat de forma a l’inici de la Lliga ACB i van perdre en el derbi canari contra l’Iberostar Tenerife, sense Nico Richotti per als tinerfenys. Aquesta temporada, Casimiro ha apostat per donar continuïtat a bona part dels jugadors i ha fitxat el base nacionalitzat macedoni –company a la selecció de l’ex-MoraBanc Vojdan Stojanovski– Bo McCalebb, que arriba del Limoges. Els altres reforços destacats són l’ala Royce O’Neale, a qui va descobrir Berdi Pérez a la Summer League amb els Golden State Warriors; el pivot croat, ex-Laboral Kutxa, Darko Planinic i el pivot amb passaport macedoni Richard Hendrix, que va canviar l’Unicaja de Màlaga per l’Herbalife.

“Arribem per competir. Som conscients que estem lluny de l’equip que volem ser. Som els únics que encara no hem competit i potser es pot arribar a notar”, va assegurar el tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, que té clar que s’enfronta a un rival potent. “El Gran Canària ha mantingut el bloc i són un equipàs. Tenen Albert Oliver, que és el que coneix millor la Lliga ACB; Bo McCalebb, que ha recuperat el nivell que el va fer ser un dels millors d’Europa en la seva posició, i dos killers com Kuric i Sulin amb dos ales espanyols molt atlètics. També han fitxat O’Neale, que serà una de les sensacions de la temporada ja que té molt de talent ofensiu, i per dintre són supera­gressius. És un equip molt contrastat.”

El màxim desig de Joan Peñarroya és que el poliesportiu d’Andorra s’ompli en aquesta primera cita ja que diumenge es viurà un altre partit, contra el Divina Seguros Joventut. “M’agradaria que el poliesportiu d’Andorra fos un fortí. Intentarem ser un rival difícil de batre a la nostra pista i espero que l’afició respongui perquè veuran un gran espectacle”, va sentenciar. L’Herbalife Gran Canària, l’inici d’un cicle.

Víctor Sada fitxa pel Promitheas de Grècia

S’estava entrenant amb el segon equip de l’FC Barcelona Lassa amb el seu amic Jordi Trias, dirigit per l’ex-River Andorra Alfred Julbe, però Víctor Sada ja té nou destí: el Promitheas Patras, debutant a la Primera Divisió de Grècia. L’exbase del BC MoraBanc, de 32 anys, viurà la seva primera experiència fora de la Lliga ACB i seguirà els passos del pivot David Doblas (al Doxa Lefkadas) i també de l’ala pivot català Guille Rubio, que milita al Koroivos. Ells no són tampoc els primers jugadors espanyols que emigren a Grècia, ja que abans hi van marxar Ferran Martínez (Panathinaikos), José Lasa (AEK Atenes), Juanan Morales (PAOK Salònica) i Iñaki de Miguel (Olympiacos). L’exbase del BC MoraBanc podria debutar contra el Panathinaikos en l’inici de la Lliga, dissabte.