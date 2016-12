Primer ‘match ball’ per a la Copa

La classificació per a la Copa del Rei de Vitòria afronta el seu últim tram amb només Reial Madrid, FC Barcelona Lassa i Baskonia com a classificats –els vitorians per ser els amfitrions– i amb València Basket, Iberostar Tenerife, Unicaja de Màlaga, Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Herbalife Gran Canària, RETAbet Bilbao Basket, Montakit Fuenlabrada, Tecnyconta Saragossa i Reial Betis Energia Plus en la lluita per les altres cinc places. La classificació en acabar la primera volta s’estableix tenint en compte el nombre de victòries de cada equip i, com a primer criteri de desempat, el basket average general. Per tant, els de Joan Peñarroya, que juguen avui (20.30 hores) a la difícil pista de l’Iberostar Tenerife, afronten el seu primer match ball i en aquesta jornada 15 es podrien classificar per a la Copa del Rei si superen l’Iberostar Tenerife i si l’Herbalife Gran Canària perd a casa contra el Divina Seguros Joventut i també cau el RETAbet Bilbao Basket a la seva pròpia pista, contra el Reial Betis Energia Plus. Aquesta combinació li donaria el bitllet per a Vitòria. En aquesta jornada 15 qui ho té millor per obtenir el bitllet a terres vitorianes és el València Basket, si guanya a l’ICL Manresa a la Fonteta. També es classificaria l’Iberostar Tenerife si venç avui el BC MoraBanc.

“Volem acabar el 2016 amb un bon regust, però Andorra és un equip molt difícil de superar. Ha guanyat en la seva pista l’Unicaja i l’FC Barcelona. A nosaltres ens queden tres partits per acabar la primera volta i ens mantenim en la quarta posició. Cada partit a casa serà molt important d’aquí a final de temporada, primer per certificar la classificació per a la Copa del Rei i després per al play-off pel títol”, va assegurar el tècnic basc de l’Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, que va tenir paraules de lloança per al BC MoraBanc Andorra. “Té molt bona circulació de pilota i disposa de molts bons tiradors de tres. Dels seus ales, Walker podria ser el més perillós i Stevic és molt complet i polivalent. Físicament té un gran potencial, però fora de casa no acaba de rematar els partits i només arriba a 80 punts de mitjana. Hem d’aprofitar aquesta circumstància.”

Els de La Laguna tenen la sensible baixa de l’ala Javi Beirán i de l’escorta Nico Richotti per lesió, però des de llavors han apostat per l’ala pivot canadenc amb passaport holandès Aaron Doornekamp per jugar de tres. Un bon tirador i també un gran defensor. El talent individual l’atresora Davin White i dintre de la pintura no tenen una referència clara que fixi les torres de l’equip rival. Això sí, tenen molta versatilitat amb el grec Georgios Bogris, un vell conegut del BC MoraBanc, l’experimentat Fran Vázquez i el millor debutant de la Bundesliga de la temporada passada, Tim Abromaitis, fill de l’ex-NBA i també Reial Madrid Jim Abromaitis. El primer match ball per a la Copa del Rei per als dos equips en un partit que es preveu que serà de màxima tensió.

El Champions for Unicef ja té data, dimarts vinent

La tercera edició dels partits solidaris batejats al seu dia com a Champions for Unicef ja té data i se celebrarà dimarts vinent. A les set de la tarda està previst, al poliesportiu d’Andorra, el partit vintage entre velles glòries i famosos i, a les vuit del vespre, un partit de bàsquet amb el Bàsquet Club MoraBanc i els millors esportistes del país. Aquest esdeveniment és organitzat pel Bàsquet Club MoraBanc i també per l’Unicef i buscarà recaptar fons per a alguns dels programes d’Unicef Andorra.