Portes obertes a Sergio Moreno

Es va quedar fora de la convocatòria per disputar el partit del Premundial del 7 d’octubre contra Portugal a Aveiro i va esclatar. El migcampista, que ahir es va reunir amb l’FC Andorra per tornar a jugar al país després de rebre la baixa de l’Ontiyent, té les portes obertes per tornar a la selecció, segons ha pogut saber el BonDia, i el seleccionador Koldo Álvarez el podria convocar per al proper partit amistós, el 22 de febrer contra San Marino.

Una reunió entre el seleccionador i el migcampista va servir per llimar asprors. Moreno li va fer saber al seleccionador que volia tornar i el tècnic també li va exposar què volia d’ell. El migcampista, de 29 anys, aspira a tornar a casa, tal com va avançar el Bondia, després de molts anys buscant-se la vida per Espanya i altres països. Això sí, també ha rebut l’interès del Ciudad Real i l’Aguilas i l’FC Andorra treballa en una altra opció, la del retorn de Xavi Vieira (FC Encamp). La seva experiència a l’Ontinyent no li ha anat gaire bé ja que va jugar en onze partits de setze disputats i només va ser titular en tres, i va sumar 339 minuts. L’arribada del nou president de l’Ontinyent i les seves paraules que hi hauria problemes de pagament en les fitxes van obligar Moreno a demanar la baixa. Està buscant un projecte per recuperar minuts i per fer-se veure, i poder tornar així a la selecció on va ser el jugador més jove a debutar, amb només 16 anys, quan David Rodrigo li va donar l’alternativa en un partit contra Finlàndia el 2004 a Tampere.

El seu últim partit amb la selecció va ser a Àustria, contra l’Azerbaidjan, on va disputar els últims 20 minuts d’un matx que va acabar amb empat a zero. En el seu últim partit oficial va jugar de titular, contra Israel el 3 de setembre del 2015. El va substituir Jordi Rubio al minut 73. Ell només pensa a tornar.