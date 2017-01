Pol Moya tanca l’any amb triomf a la Sant Silvestre de la Seu

Final d’any i curses a dojo. L’atleta del Club Atletisme Valls d’Andorra Pol Moya va tancar l’any 2016 amb victòria, i la va aconseguir en la vuitena edició de la Sant Silvestre de la Seu d’Urgell-Memorial Marc Peña Turet. L’atleta olímpic va fer un temps de 10.45, al davant de Sergi Brau i Gerard Jové. En categoria femenina, el triomf va ser per a Núria Villarrubla, seguida de Laia Martín i Aina Sos.

Per la seva banda, la Sant Silvestre de Sant Julià de Lòria, que va celebrar divendres passat la 24a edició, va tenir com a guanyador Abdeslam Louah i, en noies, Laura Orgué. En total hi van participar 874 corredors.

D’altra banda, Marcos Sanza va acabar en novena posició a la Cursa dels nassos de Barcelona i va rebaixar la seva millor marca amb un temps de 29.51. Toni Bernadó va ser 39è amb una marca de 31.39.

FOTO: GUILLERMO DÍEZ-CANEDO