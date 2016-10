Poc protagonisme dels Pirineus en el Tour 2017

El Tour de França va presentar ahir el recorregut de l’edició 104, que es disputarà entre l’1 i el 23 de juliol del 2017 i que no tindrà etapa al país aquesta vegada. El trajecte, de més de 3.000 quilòmetres, reflecteix les tendències dels últims anys en la Grande Boucle, amb muntanya variada, contrarellotge ínfima, pocs finals en alt, poc protagonisme dels Pirineus i creixent importància dels Vosges, els Jura i el massís Central i un objectiu per a molts participants –¿i també de l’organització?–: que no guanyi Chris Froome. La prova comença a la ciutat alemanya de Düsseldorf amb una contrarellotge de 13 quilòmetres i passarà per Bèlgica i Luxemburg abans de trepitjar terres franceses, i l’arribada a França serà en la tercera etapa amb un final a Longwy, de la regió de Lorena. El primer contacte amb l’alta muntanya serà als Vosges, en la cinquena etapa: La Planche des Belles Filles, sis quilòmetres al 8%. Un port explosiu. Aquell cap de setmana es realitzarà una de les etapes més boniques del Tour, amb final a l’estació d’esquí Les Rousses després de pujar La Combe de Laisia. Una prova de foc per acabar amb el domini de Froome.