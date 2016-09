Objectiu: tornar a il·lusionar

Tornar a il·lusionar. Aquest és l’objectiu del nou projecte del Bàsquet Club MoraBanc, novament entrenat per Joan Peñarroya, que es presenta avui, a partir de les 20.45 hores, davant de la seva afició en la semifinal de la Lliga catalana ACB, que jugarà com a amfitrió. Un total de vuit cares noves, perquè només continuen David Navarro, Thomas Schreiner i Giorgi Shermadini. La pretemporada ha deixat bones sensacions, que pretenen confirmar-se en el partit d’avui contra l’ICL Manresa, també totalment renovat per a aquest nou curs. L’altra semifinal la jugaran l’FC Barcelona Lassa i el Divina Seguros Joventut a les 18.30 hores. “La Lliga catalana ACB és una competició que sempre ens ha fet gràcia jugar-la. Ens motiva i tenim ganes de fer un bon partit. Això sí, ara estem assumint conceptes i el partit arriba en un període de construcció”, va assegurar el tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, que podrà disposar de tots els seus jugadors després de l’arribada, ara ja fa una setmana, dels georgians Giorgi Shermadini i Beka Burjanadze i de l’austríac Thomas Schreiner.

L’ICL Manresa arriba al partit després d’una bona pretemporada, tot i disposar només de tres jugadors que continuen de la temporada passada: Patrik Auda, Lluís Costa i Román Montáñez. Sense Dejan Musli, el millor jugador el curs passat dels manresans, tenen el jove Luksa Andric i també destaca l’arribada de Pere Tomàs i d’un jove talent com Petar Aranitovic. “És un partit dur. El Manresa està jugant molt bé i té millor equip del que la gent pensa, amb jugadors importants. De fet, va guanyar de 30 punts el Zenit i nosaltres vam perdre contra ells a Platja d’Aro. ¿Ells pensen que som els favorits? Ja ens està bé, perquè volem guanyar i no ho amaguem... Jo conec una mica els manresans.” ¿I quin serà l’objectiu de l’equip? “Volem ser agressius en defensa i ser més intensos amb la pilota, jugar a camp obert.”

Per la seva banda, el tècnic basc de l’ICL Manresa també va analitzar el partit d’avui. “El MoraBanc és un equip de molta qualitat i amb una plantilla molt llarga. Tenen un bon joc a camp obert i excel·lents tiradors que són molt atlètics. És un equip de primer nivell. Per a nosaltres, en aquest moment, és una prova de foc per veure on estem de cara a jugar contra el Barça, ja que crec que l’Andorra és un equip que estarà a dalt a l’ACB.”

D’altra banda, ahir es va celebrar l’assemblea general de l’ACB, amb la presència del president del club, Gorka Aixàs, i el director esportiu, Francesc Solana. Es va acordar mantenir les dues places de descens, tot i baixar a disset equips aquesta nova temporada. “No s’ha aprovat el punt més important de l’ordre del dia per modificar els descensos, i no s’ha aprovat perquè faltava una majoria reforçada. El bloqueig dels clubs més grans ha provocat que no es fes aquest canvi de normativa. És una mala notícia per als clubs de la nostra classe social i queda demostrat que la Lliga està dividida pels grans i els petits”, va indicar Aixàs.