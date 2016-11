Nou format per al Mundial del 2017

El Mundial de Trial ja té data oficial i Sant Julià de Lòria acollirà un any més el principal circuit de trial el 17 i 18 de juny. Serà la tercera prova del calendari després de la de Camprodon i Motegi (Japó). La quarta serà a Lourdes (França), la cinquena a Bradford (Gran Bretanya), Kingman (Estats Units), Sokolov (República Txeca), Arco di Trento (Itàlia) i per acabar amb el Trial de les Nacions a Baiona (Espanya). Aquesta seria l’última prova del calendari el 23 i 24 de setembre on el pilot resident Toni Bou buscaria continuar amb el seu gran domini. Al Mundial de Trial del 2017 a la capital laurediana s’estan estudiant canvis per l’entrada d’un nou promotor, Sport 7, que gestionarà els mundials a l’aire lliure fins al 2021 conjuntament amb la Federació Internacional (FIM). Sport 7 està presidida per l’experimentat Jake Miller, que té previst visitar el país el 5 de desembre per tancar tots els canvis que té parlats amb la Federació Motociclista d’Andorra (FMA). Per tant, Sport 7 està estudiant l’opció de fer dues proves independents el mateix cap de setmana de competició i la possibilitat de fer una ronda de qualificació dissabte convenç i després fer competició diumenge. “Volen créixer a nivell de comunicació ja que hi haurà televisió en directe i també per fer una competició més agraïda per al públic. Fer-ho més emocionant i que sigui més activa”, va reconèixer el president de l’FMA, Josep Punti, que va assegurar que està a punt de signar un compromís per tres anys, i per tant, hi haurà una prova del Mundial fins al 2019. “En les converses que hem tingut per telèfon amb Jake Miller sempre ens diu que som els millors organitzadors sense parlar del Japó, que són excepcionals”, va indicar el màxim mandatari de l’ens.

El Mundial, la màxima prova del trial, té un pressupost de 90.000 a 100.000 euros i en l’edició del 2016 l’organització va destacar que hi van assistir 3.000 persones per dia. El resident Toni Bou es va imposar a la que és la seva actual casa. Sobre els canvis de format que s’estan estudiant, Josep Punti ho va valorar d’aquesta manera. “Si varien les regles de joc potser ens perjudica o potser ens afavoreix. No ho sabem encara fins que no vingui cap aquí perquè verbalment m’ha dit moltes coses, però vull que les parlem personalment. Amb aquests canvis que volen fer el públic gaudirà molt més i perquè el trial es visqui d’una manera més activa i més emocionant. Ara mateix, sí que és veritat que ens interessa tenir-ho tot clar i que, sobretot, el format de competició encaixi amb el nostre entorn”. El president de l’FMA té previst desplaçar-se a Berlín per assistir a la Gala de la FIM i al mes de desembre es buscarà una data per realitzar la presentació oficial de la Gala que acollirà el país al 2017.

Xavi Casas, el representant andorrà al Mundial de Trial 2017

Xavi Casas, que torna als origens, serà l’únic representant andorrà al Mundial de Trial 2017. El pilot va representar el país al Trial de les Nacions de l’estiu passat, que es va disputar a Isola 2000. Xavi Casas va formar equip també amb Quim Arimany i Miquel Fontels. El pilot rep el suport de Sherco i tornarà a pilotar a la màxima cita, però aquesta vegada amb moto i no amb bicicleta com ja ens tenia a tots acostumats. La primera cita a Camprodon és el 13 i 14 de maig.