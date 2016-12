No és una obsessió, és una il·lusió

El final de la primera volta de la Lliga ACB s’atansa. És a només quatre partits i el gran al·licient serà saber quins equips es classifiquen per disputar la Copa del Rei, a Vitòria del 16 al 19 de febrer. En la lluita es troba el Bàsquet Club MoraBanc, com va passar la temporada passada. La primera final és dimarts que ve al poliesportiu d’Andorra, contra l’Unicaja de Màlaga, després visiten la pista de l’Iberostar Tenerife i la del Reial Madrid i tanquen la primera volta rebent el Reial Betis Energia Plus. “Com dic sempre, la il·lusió de la Copa del Rei hi és, però al final la classificació et dirà si hi vas o no. No podem pensar que s’ha acabat la temporada si finalment no hi entrem tot i haver-hi estat a punt. L’objectiu és arribar al final amb més victòries que l’any passat i intentar ser al màxim de competitius possible. Crec que l’equip transmet il·lusió i ganes de seguir creixent, i això és el més important. Queden quatre partits i està clar que guanyant-ne dos quasi segur que anirem a Vitòria, però no només hem de sumar aquests dos per ser a la Copa del Rei, sinó que hauríem d’intentar guanyar-los tots quatre per estar tan a dalt com sigui possible”, va assegurar el director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, abans d’entrar al dinar amb els usuaris de l’hostal Calones.

No pensen en més enllà i només volen parlar del proper rival, l’Unicaja de Màlaga, que també necessita la victòria per assolir la classificació per a la Copa del Rei. “Si fem el càlcul de la Copa, els dos partits a casa poden ser claus. Al final el que volem és arribar a la jornada 34 amb el màxim de victòries possible. Està clar que si volem arribar al tall de la Copa amb opcions no només hem de guanyar els partits de casa, sinó també competir en els de fora. El més important és el partit de dimarts, perquè juguem amb un equip que té una victòria més que nosaltres i que ve amb la motivació de ser el primer que ha guanyat aquesta temporada aquí”, va indicar Solana, que va lloar el conjunt andalús, dirigit per Joan Plaza. “És un partit complicat. Ens hem de preparar bé i esperem que no tinguem la sensació de derrotisme que tenim quan anem a fora, i sí la sensació guanyadora que tenim quan juguem a casa.” Pel director esportiu del

MoraBanc, la clau contra l’Unicaja de Màlaga és clara: “Hem de ser igual de competitius que en el partit contra el Barça. Hem de jugar el nostre partit i intentar portar al nostre terreny totes les nostres virtuts. El Màlaga és un bon equip en defensa i molt físic. Està fet per arribar a les semifinals de l’ACB i volen ser a dalt de tot. Haurem de donar el

màxim.”

Per a l’enfrontament de dimarts s’espera la reaparició de l’ala pivot Nacho Martín, que porta tres partits de baixa. Ahir es va entrenar amb els seus companys, i la seva reaparició és complicada. Amb tota probabilitat intentarà estar amb l’equip, ja que tothom considera important el matx contra els andalusos. “Crec que fins ara la seva baixa ens ha afectat, ja que és un jugador que per la seva experiència ens hauria ajudat. Esperem que torni contra l’Unicaja de Màlaga”, va sentenciar Solana. L’Unicaja no va poder comptar ahir amb l’escorta Nemanja Nedovic, que té una amigdalitis.

Els padrins, amb la samarreta ‘Mai Por’, de dinar distès amb alguns membres del BC MoraBanc

Continuen les visites, i aquesta vegada els afortunats van ser els usuaris de l’hostal Calones. Membres del primer equip del Bàsquet Club MoraBanc com Nacho Martín, David Navarro, Thomas Schreiner, Beka Burjanadze i Oliver Stevic, l’entrenador Joan Peñarroya i el seu segon, David Eudal, i també Francesc Solana i el president, Gorka Aixàs, van assistir a un dinar força distès, ple de somriures i també d’explicació d’anècdotes amb uns padrins que duien la samarreta amb el lema Mai Por. Avui una altra delegació, amb David Jelínek, Giorgi Shermadini, Thanasis Antetokounmpo, David Walker, Guille Colom i Andrew Albicy, visitarà l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, a la qual regalarà unes peces d’escalada, unes cintes elàstiques i un Power Ball.

‘Jou’ Llorente torna a casa per fer descobrir la seva nova faceta d’escriptor

Espíritu de remontada. El primer llibre de l’exbase del Festina Andorra i també del Reial Madrid José Luis Llorente, més conegut com a Jou, va ser presentat ahir a la FNAC. Qui va ser flamant director d’orquestra de l’equip dirigit a l’època per Edu Torres va estar acompanyat en la presentació del llibre pel vicepresident del club i també director de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), Xavi Mujal, i pel director de comunicació del club, Gabriel Fernández, així com del director esportiu, Francesc Solana. Abans, això sí, Jou Llorente va tenir l’oportunitat de practicar un dels esports que més l’apassionen, l’esquí de muntanya. “En un no res presento Espíritu de remontada, i ja que sóc aquí he aprofitat per remuntar una mica”, va escriure al seu Twitter personal, on va publicar fotos del paisatge mentre esquiava.