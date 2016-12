‘Mimi’ Gutiérrez fa el seu segon millor resultat a la Copa del Món

Segon millor resultat de Mireia Mimi Gutiérrez a la Copa del Món d’eslàlom després de finalitzar en 26a posició a Semmering (Àustria). Amb aquest resultat, la primera espasa de l’esquí alpí andorrà se situa en 43è lloc al rànquing de la Copa del Món d’eslàlom amb 5 punts, el seus primers punts a la màxima competició de l’esquí alpí. El temps final va ser d’1.44,95 i va presenciar de prop el rècord històric de Mikaela Shiffrin, que després de guanyar els dos gegants previs ahir es va endur l’eslàlom nocturn al davant de Veronika Zuzulova i Wendy Holdener i va sumar la seva sisena victòria de la temporada amb un temps total d’1.40,06. “La primera mànega ha estat molt exigent. M’han dit d’atacar i he estat intel·ligent perquè he vist que algunes esquiadores havien comès algunes errades i he arribat 24a superant el tall. Molt contenta.” De fet, a l’última Copa del Món que va puntuar a Zagreb el 4 de gener del 2015 va acabar la primera mànega en 26è lloc. Aquest resultat li dóna forces per continuar en un mes de gener amb un calendari atapeït. “No m’esperava res d’aquest inici de temporada. Les primeres Copes d’Europa no m’esperava res perquè ha estat un estiu complicat. He sabut estar tranquil·la i tenir paciència. He de seguir treballant perquè he vist que puc estar entre les millors del món”, va sentenciar Mimi Gutiérrez.

Joan Verdú s’imposa a l’eslàlom del Memorial Xavi Barios

Una victòria i tres podis –dos segons i un tercer– dels esquiadors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) al cinquè Memorial Xavi Barios i Trofeu MoraBanc, que es va disputar a la Portella del Mig a Arcalís. La victòria a l’eslàlom va ser per a Joan Verdú, amb un temps d’1.14,11, i en segona posició va acabar el seu company, Àxel Esteve, a 0,05. El podi el va tancar el català Ricard Ortega a 0,31. Fora del podi va quedar Josh Alayrach en cinquena posició, Kevin Courrieu va ser 7è; Arià Missé 8è, Jan Sasplugas, 11è, Matías Vargas, 12è; Albert Pérez, 16è i Pol Suárez, 18è. No van acabar la segona mànega Àlex Rius, Cerni Mesa i Robert Solsona i la primera Xavi Salvadores i Joaquim Rodríguez. Per la seva banda, la millor femenina va ser Sara Raméntol, que va ser segona amb un temps d’1.24,56, a 1,59 de la guanyadora, Núria Pau. Carmina Pallàs va ser tercera i Cande Moreno, cinquena.

FOTO: Christophe Pallot / Agence Zoom