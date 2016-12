‘Mimi’ Gutiérrez, 20a a la Copa d’Europa de Trysil

Buscant el seu millor to. Mireia Mimi Gutiérrez no acaba de trobar el seu millor nivell i va finalitzar en 20a posició, lluny de les tres primeres posicions, en el segon eslàlom de Copa d’Europa, que es va disputar a l’estació noruega de Trysil. L’andorrana va fer un temps d’1.56,77, a 3,30 de la guanyadora, l’alemanya Maren Wiesler. En el primer, disputat dilluns, va acabar 21a.

Per la seva banda, Marc Oliveras va acabar en 13è lloc als entrenaments de descens dels Nacionals del Canadà a Lake Louise. L’andorrà va fer un temps d’1.20,03, a 2,04 del millor, el nord-americà Sam Morse. Kevin Courrieu va finalitzar en la 17a posició, Joan Verdú va ser 25è i Matías Vargas, 34è.

FOTO: Christophe pallot / Agence Zoom