De mica en mica, per a les coses bones i també per a les dolentes, es va coneixent la Lliga de futbol nacional. Abans érem més notícia per les picabaralles i els problemes amb el públic; després, per l’arribada de nombrosos jugadors mexicans, i ara ho som pels noms il·lustres. Un campió del món i d’Europa com Joan Capdevila i un argentí, que encara podria jugar a futbol i que va militar a l’FC Barcelona i al Reial Madrid, Javier Saviola, campió del món amb l’Argentina en categoria sub-20. Ells van ser les víctimes dels periodistes de Movistar+. El programa El dia después, que s’emet pel canal #0 cada dilluns, va veure que el Don Denis FC Santa Coloma, on milita Capdevila, s’enfrontava diumenge passat a l’Assegurances Generals FC Ordino, amb el qual col·labora Saviola, i va decidir matar dos pardals d’un tret i es va presentar al país. Això sí, Saviola no es trobava a la banqueta ordinenca sinó a la graderia i va haver de canviar de tàctica.

Per tant, el protagonista principal de dilluns al programa que presenta Antoni Daimiel va ser el defensa del Don Denis, que va ser presentat així per l’exjugador del Logronyès Raúl Ruiz: “Paraules majors. Joan Capdevila, campió del món i d’Europa amb la selecció espanyola. ¿On és ara? A Andorra la Vella, amb 38 anys, al Don Denis FC Santa Coloma.” I tot seguit va sortir Capdevila entrant al Centre d’Entrenaments de la Federació Andorrana de Futbol per jugar amb l’FC Ordino el partit de la Lliga Grup Sant Eloi. “És curiós. Aquí encara gaudeixo del futbol. Vaig tenir una greu lesió al genoll que em va tenir un any aturat i encara m’agrada gaudir d’aquest esport, sentir aquesta adrenalina mentre et poses les botes. Són els únics que s’han interessat en mi.” I Raúl Ruiz va afegir que “està vivint un altre futbol” per donar pas a les anècdotes divertides d’aquest nou futbol que no té res a veure amb la Primera Divisió espanyola. “Recordo el viatge de la Champions, en què vam fer tres escales diferents per arribar a Armènia. L’equip anava per separat. No ho havia vist mai.” Tot un exjugador de l’elit com ell acostumat al màxim nivell. “En un partit es va aturar el matx perquè la pilota va anar a parar a un arbre. No m’havia passat mai, tampoc.” Aquest partit va ser contra l’FC Lusitans al camp d’Alàs. “El primer partit de Lliga vam començar mitja hora tard perquè l’altre equip s’havia deixat les fitxes. No ho entenia.” Aquest va ser contra l’FC Encamp.

Després ho van enllaçar amb imatges a la graderia de Javier Saviola. “Segons diu el seu representant, ja no està al club ni com a segon entrenador de l’FC Ordino”, va dir Raúl Ruiz. El crac argentí, de 34 anys, es va congratular de veure un excompany com Joan Capdevila. “Hem gaudit veient de nou el Joan. Ha estat lindo.” Els dos jugadors, després del partit, es van saludar amb les càmeres gravant-los. El defensa del Don Denis FC Santa Coloma li va fer una oferta per fitxar-lo: “¿Ho has deixat al final? ¿Com és? ¿Véns a jugar amb nosaltres? Pensa-t’ho. El president vol parlar amb tu, per això t’estava trucant. Queda amb ell per si et ve de gust jugar.” Saviola s’ho mirava amb un somriure a Capdevila. “Ho mirem”, va dir. Dos cracs a la Lliga nacional de futbol i amb Movistar+ perseguint-los.

Qui també sortirà a Movistar+ serà el capità de la selecció i company d’equip de Capdevila, Ilde Lima. “Em van venir del programa de Fiebre Maldini. Divendres em van entrevistar a l’Estadi Nacional i dissabte a casa meva, i diumenge van venir al partit. Està bé perquè és un programa que veu molta gent”, va dir. Tres jugadors que donen un toc mediàtic a una competició que necessitava tenir més presència a fora.

La base de l’FC Ordino gaudeix de les lliçons de Javier Saviola

Javier Saviola continua ensenyant els més menuts de l’FC Ordino. El crac argentí, que ja no té fitxa d’auxiliar amb el primer equip del club ordinenc, va fer un entrenament amb els benjamins i alevins de l’entitat al camp del Centre de Tecnificació d’Ordino. Primer de tot es va fer un entrenament i després, un partidet amb els nens i amb Javier Saviola al costat. Una experiència molt ben aprofitada pels més menuts.