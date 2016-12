L’FCA espera Sergio Moreno i avui decideix la incorporació d’Aguilar

El migcampista internacional Sergio Moreno vol tornar a casa, però abans vol esgotar les seves opcions per jugar a Tercera Divisió espanyola, amb interès del Ciudad Real i també de l’Aguilas. L’FC Andorra, que es va reunir dimecres a la tarda amb el jugador andorrà, està interessat a incorporar-lo, però entén la posició del jugador, que vol continuar sent jugador de Tercera Divisió del país veí. La setmana vinent, Moreno podria donar una resposta definitiva. El club vol el jugador i també apostaria per aconseguir els serveis del migcampista de l’FC Encamp Xavi Vieira, de vacances a Portugal.

Per la seva banda, avui el tècnic Emili Vicente prendrà una decisió sobre la incorporació del davanter Josele Aguilar. El golejador, ex de l’FC Lusitans, està aquests dies a prova i és un jugador que encaixaria perfectament a l’equip.