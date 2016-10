L’FC Encamp es queda com a únic invicte a la Lliga Viatges Pantours

El SAE Sant Julià i l’FC Encamp eren els dos únics equips imbatuts a la Lliga Viatges Pantours i ara només continua sent-ho el vigent campió després de guanyar, en un partit de molta tensió, el SAE Sant Julià per 2 a 6. Els de Lluís Cruz van remuntar el gol inicial en pròpia meta de David Férriz, que va desviar amb el pit una centrada de Joel Gómez. L’FC Encamp va despertar al segon temps amb un gol de Cabinho a la mitja volta i un altre de Carlos Barbosa, que va aprofitar un error de Jorge Dias en la sortida de la pilota. Entre els encampadans hi havia molt exjugador del CE Sant Julià i hi va haver molta tensió durant tot el partit. Cap volia perdre. Óscar da Cunha va empatar a 2 de falta, però Àlex Férriz, de doble penal, va tornar a posar al davant els de Lluís Cruz. Amb la tàctica de porter-jugador, l’FC Encamp va fer el 2 a 4 amb gol de Carlos Barbosa, que li va tornar a robar la cartera al seu cosí, Jorge Dias. El 2 a 5 va ser de David Férriz a porteria buida des de la seva pròpia pista i va tancar el resultat definitiu Cabinho, de doble penal. El partit va acabar amb un total de cinc expulsats per part encampadana: Marc Eduard, Marçal Raventós, Bernat Montoya i Cabinho. Aquests dos últims per vermella directa. També hi va haver invasió de pista en acabar el partit per una discussió entre Aitor i Cabinho.