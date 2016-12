L’esquí alpí i el 3x3 fan doblet

Canvi de format i oportunitats per a alguns esportistes d’estiu i també d’hivern. L’esquí alpí i el bàsquet 3x3 van fer doblet i es van endur els premis de millors esportistes sèniors d’hivern i de millors equips de la temporada, respectivament. Els esquiadors Mireia Mimi Gutiérrez i Joan Verdú, que no van ser presents en la Nit de l’esport 2016, celebrada ahir al vespre a Encamp, ja que estan en plena competició fora del país, van ser guardonats pel seu any esportiu i les seleccions U18 de bàsquet 3x3, en categoria masculina i femenina, es van endur el premi al millor equip del curs. Ells van ser els protagonistes per partida doble en un acte en què van participar el cap de Govern, Antoni Martí; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert; el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres; el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí, i el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal.

Els mèrits de la primera espasa de l’esquí alpí andorrà van ser la novena posició a la prova de Copa d’Europa a l’eslàlom disputat a Oberjoch (Alemanya). L’esquiadora, que s’està recuperant d’una lesió al genoll, va superar les també esquiadores Sissi Hinterreitner i Carmina Pallàs. Per la seva banda, Joan Verdú, la sensació de l’esquí alpí, va ser primer a la NorAm Cup canadenca en gegant. Actualment ja suma dos primers llocs i va superar en la final el surfista Lluís Marín i l’esquiador de muntanya Xavi Areny.

El bàsquet 3x3, un projecte en què fins no fa gaire només creia la mateixa Federació Andorrana de Bàsquet, va situar les dues seleccions U18 com a millors equips. En categoria masculina el combinat va finalitzar en la quarta posició del Campionat d’Europa de la seva categoria a Debrecen (Hongria). En la final del guardó va guanyar la selecció de bàsquet sènior i la selecció d’hoquei patins sub-20. “Estem molt contents d’aquest reconeixement, ja que va ser una actuació per sobre de les expectatives. Et dóna benzina per continuar treballant”, va assegurar el seleccionador Èric Bartolomé. La femenina va acabar dotzena al Campionat del Món a Astana (Kazakhstan) i va superar en la final de la Nit de l’esport la selecció de bàsquet U16 i el conjunt de gimnàstica rítmica.

Per la seva banda, el millor esportista sènior en esports d’estiu va ser el corredor de curses de muntanya Ferran Teixidó, que va repetir tercera posició a la Copa del Món vertical. El premi més just de la Nit de l’esport i el seu segon després del que va guanyar el 2013. Es va imposar a la final al corredor de curses de muntanya Marc Casal i al golfista i exesquiador Kevin Esteve. “Aquest és un premi que cap esportista busca a principi de temporada. T’arriba de manera indirecta. M’agrada més aquest format perquè dóna opcions als esportistes d’estiu”, va indicar Teixidó.

En categoria femenina, el guardó va ser per a la judoka Laura Sallés, novena al Grand Slam en menys de 63 quilos a París. Actualment està retirada de l’alta competició i va quedar al davant de la lluitadora Sandra Herver i l’atleta Clàudia Guri. “He deixat l’elit, i no ha estat cap decisió presa de manera precipitada. Això sí, em vull classificar per als Jocs dels Petits Estats de San Marino”, va dir Sallés.

El millor esportista jove promesa masculina d’esports d’estiu va ser l’atleta Pol Moya, en quedar cinquè al Campionat d’Espanya absolut a Toledo. Moya va superar el taekwondista Boris Ruiz i el pilot de motos Xavi Cardelús. Va recollir el premi el seu pare. “Per a mi és un orgull que després de molts anys de carrera com a atleta i entrenador sigui ell qui em faci pujar a aquest escenari per recollir el premi. Després de tota una vida, que em coneguin només com el pare de Pol Moya em dol una mica”, va deixar anar Joan Ramon Moya.

En noies el guardó va ser per la palista Mònica Doria, vuitena a la prova de Copa del Món a Tacen (Eslovènia). La millor jove promesa en esports d’hivern va ser l’esquiador adaptat Roger Puig, tercer a la Copa d’Europa d’eslàlom a Espot, i en categoria femenina, l’esquiadora de fons Carola Vila, cinquena a la Copa d’Europa júnior a Hochfilzen (Àustria). També va haver-hi reconeixements per a l’exjugador del Club Vòlei Andorra José García, després d’una espectacular trajectòria al Principat i a França, i també per als ja desapareguts Càndid Riba, Joan Vinyes Casanovas i Martí Salvans.