La sub-17 no puntua en el Preeuropeu fet a casa seva

La diferència continua sent abismal i la selecció sub-17 ha acabat el Preeuropeu de la seva categoria, organitzat a casa seva, sense puntuar. Els d’Eloy Casals, que tenen Òscar Sonejee com a segon, van perdre l’últim partit, contra el Kazakhstan, per 0 a 2. Novament, els joves jugadors andorrans van pagar cars els errors defensius i en els primers 40 minuts ja perdien per 0 a 2. El primer gol va ser de Madi Zhakipbayev, de penal comès per Raúl Somoza sobre el millor jugador del Kazakhstan, Yerkebulan Seidakhmet, i el segon va ser obra d’aquest bon jugador, que va marcar diferències en tot el torneig. Irlanda va acabar primera en vèncer per 0 a 1 Grècia.