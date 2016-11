La Purito 2017, tercera edició, se celebrarà el 6 d’agost

La Purito 2017, la tercera edició, ja té data i se celebrarà el 6 d’agost. Així mateix es va confirmar al diari Sport, on els organitzadors de la prova, Àngel Edo i Pepe Cuevas, van entregar un mallot signat per Joaquim Purito Rodríguez al director del mitjà de comunicació esportiu català, Ernest Folch. Aquesta marxa ciclista, que porta el nom del resident que acaba de fitxar pel Bahrain-Mérida, va comptar en la segona edició amb exciclistes de renom com Claudio Chiappucci i Joseba Beloki, que van acompanyar el Purito en un recorregut de 145 quilòmetres i sis ports de muntanya fins als Cortals d’Encamp rememorant l’èpica etapa de la Vuelta 2015 que va dissenyar el ciclista resident. La Purito 2016 va registrar 2.300 participants.