La prima línia vermella de l’Andros

Des de l’any 1995, el Trofeu Andros –la competició d’automobilisme sobre gel de més prestigi– és una cita imprescindible per al Circuit Andorra-Pas de la Casa. L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) ho té clar, com també Crèdit Andorrà, Hiper Pas i Andorra Turisme, però no així el Comú d’Encamp, que no hi aportarà enguany la subvenció econòmica que sol·licitava l’ACA després d’arribar a un acord de renovació amb l’organització del Trofeu Andros per als propers anys, que estava pendent de la signatura definitiva i que finalment no s’ha firmat. Un acord verbal per a només un any entre el president de l’ACA, Enric Pujal, i l’organitzador de la prova, Max Mamers, va salvar la disputa al país de la 28a edició del Trofeu Andros. En breu tenen prevista una reunió per intentar tancar un acord per als propers dos anys, ja que l’organitzador del Trofeu Andros sempre busca arribar a acords de tres anys amb les seus. “Últimament l’organització del Trofeu Andros sempre penja d’un fil. És cert que teníem sobre la taula una pròrroga de tres anys, però s’han de tornar a veure en els propers dies per tornar a negociar. És clar que és molt d’esforç per a nosaltres i valorem la seva confiança perquè sabem del cert que és una pista que és molt valorada pels pilots i també per l’organitzador. A més a més, ell en el calendari ja tenia prevista la nostra prova”, va assegurar el secretari de l’ACA, Toni Sasplugas. El pressupost per acollir el Trofeu Andros és de 80.000 euros i en la 27a edició hi va haver un dèficit per a l’ACA que va rondar els 30.000 euros.

“Hem posat molt bona voluntat per tornar a acollir aquesta competició. L’ACA està fent un esforç, Crèdit Andorrà ens dóna el pulmó i també tenim el suport d’Hiper Pas i Andorra Turisme. Intentarem ajustar-ho per no tenir tan dèficit i no arribar als 30.000 euros, ja que si no es tracta d’un mal model per a nosaltres. És clar que és interessant per al Pas de la Casa i, per tant, farem mans i mànigues i suportarem un any més, i tot per la bona voluntat de fer coses per Andorra”, va indicar Sasplugas.

El Trofeu Andros arribarà al país la segona setmana de desembre, és a dir, el 9 i el 10. A partir del 6 de desembre, la logística dels organitzadors i dels equips que disputaran les diferents competicions se situarà als pàdocs d’un traçat que els responsables de l’ACA intentaran tenir en les millors condicions possibles. La competició s’iniciarà el 9 de desembre a les cinc de la tarda amb la primera prova del míting d’Andorra, des dels entrenaments lliures fins als podis finals. El 10 de desembre, a les 15.45 hores, es correrà la segona de les proves previstes. Les dues carreres del cap de setmana es disputaran en franja horària de la tarda per la difusió en

directe per televisió.

Els aficionats podran gaudir d’un gran espectacle ja que marques com Mazda (Lagorce-Ortelli) i Audi ja han confirmat la seva participació. També ho ha fet el pilot de Tolosa Jean Philippe Dayraut, que tornarà a buscar el triomf amb el BMW. En el campionat de vehicles elèctrics està confirmada la participació de Nicolas Prost. També hi haurà competició de Silhouettes, és a dir, els vehicles elèctrics, que disputaran l’Enedis Trophée Andros Electrique i l’AMV Cup de motos. Els karts cross, pilotats per noies, no competiran enguany a Andorra. “La televisió en directe ens donarà un plus ja que és un dels pocs esdeveniments d’automobilisme que ens podem permetre aquí al país i a més a més al millor circuit de gel d’Europa.” Per tant, el Trofeu Andros tornarà al Pas de la Casa superant, novament, aquesta prima línia vermella en què està instal·lat.

L’ACA vol tornar a recuperar unes GSeries de cinc carreres

Les GSeries van viure el curs passat un format de mínims per l’afer BPA, ja que l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) es va quedar sense el màxim patrocinador de la prova, feta exclusivament al país. Amb menys dies es va disputar jornades de dues curses i també amb menys noms de famosos, que donaven un cert caixet a la competició. Per a aquesta temporada, l’ACA treballa per tancar un acord amb un patrocinador i recuperar així la millor versió de les GSeries, de cinc carreres. “Per a nosaltres és la gran competició. Un projecte nascut aquí. L’any passat va ser un any de traspàs o d’impàs i no ens podem permetre un segon any igual; per tant, estem treballant per donar a la prova, novament, una perspectiva de futur i tenim diferents fronts oberts, que esperem tancar en quinze dies o tres setmanes, per recuperar d’aquesta manera la millor versió de les GSeries”, va reconèixer Toni Sasplugas, que aspira a millorar a nivell de comunicació per donar-li aquesta embranzida que va perdre el curs passat per motius econòmics.