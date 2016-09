El poc públic que va assistir al poliesportiu d’Andorra a la semifinal de la Lliga catalana ACB contra l’ICL Manresa va marxar cap a casa amb cara de pomes agres. No els va agradar el que van veure i, encara més important, no van vibrar –a excepció d’alguna esmaixada de Thanasis Antetokounmpo o David Walker. El Bàsquet Club MoraBanc té molta feina per endavant. Les vuit cares noves –com a l’ICL Manresa– necessiten conjuntar-se i l’equip també necessita estar preparat mentalment per anar al fang a barallar-se contra un rival en cas que hagi de fer-ho. Els d’Ibon Navarro van demostrar que tant els fa que els partits siguin lletjos.

Amb tot, el president del club, Gorka Aixàs, va treure importància a la derrota, tot i admetre que va ser decebedora. “Evidentment, va ser una decepció. Estàvem jugant la Lliga catalana ACB, i per primer cop a casa, i en teníem ganes. De fet ja feia temps que la volíem portar aquí amb dues finals consecutives, i per tant no ser a la final aquesta vegada ha estat una decepció”, va reconèixer el màxim mandatari del club. Aixàs va fer aquesta anàlisi: “Ens va superar que fos el primer partit a casa. Vam estar molt tensos i massa nerviosos, però no deixa de ser un partit de pretemporada, tot i haver-hi un títol en joc.” ¿Què creu que li va faltar a l’equip? “La consistència, que no vam tenir contra l’ICL Manresa. No posar-nos nerviosos en un escenari diferent. Tenir molts jugadors nous que encara no havien jugat al pavelló ens va passar factura. Potser aquest era un peatge que havíem de pagar en els partits a casa.”

Tot i el resultat i la pobra imatge que va donar l’equip dirigit per Joan Peñarroya, el president del club ho té clar. “La pretemporada ha anat bé. Ha estat força il·lusionant i l’equip ha donat mostres que competirà i lluitarà amb tothom. Estem contents de com ha anat i estem il·lusionats.” El primer partit a la Lliga ACB serà dijous vinent, contra l’Herbalife Gran Canària, el campió de la Supercopa ACB, que entrena Luis Casimiro després d’agafar el relleu al mític Aíto García Reneses. “Serà difícil l’inici, ja que el calendari no el podem triar.” El segon partit serà amb el fluix Divina Seguros Joventut, que contra l’FC Barcelona Lassa va demostrar ben poc.

El primer partit com a visitant arribarà a la quarta jornada, la tercera per al BC MoraBanc, a la difícil pista del Baskonia. Un calendari dur per a un equip que té molt per fer i molt a millorar en menys d’una setmana de temps.

D’altra banda, Gorka Aixàs va fer un bon balanç de l’organització de la Lliga catalana ACB al Principat per primer cop a la història. Això sí, hi va haver molt poc públic a les graderies i en el partit contra el BC MoraBanc no es va arribar al miler d’aficionats. Dels clubs catalans hi havia poca representació, o escassa millor dit. “En faig un bon balanç. La Lliga catalana ACB és un esdeveniment que té una difusió molt important de proximitat, en especial a Catalunya. Per això la vam voler tenir aquí. Evidentment, tornarem a optar a organitzar-la.” De la poca presència de públic també en va parlar: “És un partit de pagament i estava organitzat per la Federació Catalana. Ja era el que esperàvem.” Això sí, per al curs vinent sembla anar camí de Sabadell.

El BC MoraBanc signa un conveni amb el Comú d’Andorra la Vella per a una temporada

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra continua sumant adeptes a la seva causa i ahir va firmar un conveni de col·laboració amb el Comú d’Andorra la Vella. La primera acció d’aquesta signatura es podrà veure aquest diumenge a les dotze del migdia, en plena avinguda Meritxell, tot just davant de la seu del màxim patrocinador del club, MoraBanc. Una festa en què hi haurà concursos, regals i alguna sorpresa i també es farà la presentació oficial de la primera plantilla, que dirigirà un any més Joan Peñarroya. “Hem signat un acord de col·laboració, d’intercanvi de prestacions. El BC MoraBanc podrà utilitzar les nostres instal·lacions per promocionar el bàsquet i nosaltres podrem utilitzar les seves instal·lacions per promocionar Andorra i el comerç d’Andorra la Vella. És una gran oportunitat perquè el club té molta difusió mediàtica en l’àmbit espanyol ja que està a la Lliga ACB”, va assegurar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol.