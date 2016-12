La ‘nova’ Andorra s’imposa en el primer amistós a Estònia

La renovada selecció d’Andorra de futbol sala, que està preparant el Preeuropeu de Lituània, es va imposar per 2 a 3 a Estònia en el primer amistós, que es va disputar al Kristiine Sport de Tallinn. Els de Xavier de la Rosa van dominar en els primers 20 minuts i al minut 8 es van avançar amb un gol de Cabinho, que va rematar tot sol al segon pal. Al minut 14 va arribar el 0 a 2, i va ser traient brillantor a la pissarra. En la sortida d’un córner tret per Jonat va marcar Marçal Raventós. A 11 segons del final del primer temps, Igor Ivanov va retallar diferències desviant amb el pit un xut de Vladislav Tšurilkin que anava força desviat.

A la represa, Estònia va passar a dominar i al minut 1 Omar Debboun va ser expulsat per una falta sent l’últim home sobre Igor Ivanov. Els de Xavier de la Rosa van aguantar en inferioritat numèrica. Al minut 10, Jona va recuperar una pilota perduda per Robert Veskimäe a mitja pista i va superar amb una picadeta el porter. Estònia va apostar pel porter-jugador i a tres minuts del final, Vladislav Tšurilkin va posar emoció. Aitor Rubio, amb les seves aturades, va fer la resta. Dels joves van destacar Eric Mesquita i Arnau Rodríguez.