La fita: seguir sent un fortí a casa

Quatre partits al poliesportiu d’Andorra i quatre victòries. El Bàsquet Club MoraBanc ha convertit la seva pista en un autèntic fortí i vol continuar amb aquesta condició d’equip invicte com a local amb la visita demà a les 21 hores del Rio Natura Monbus Obradoiro de Santiago de Compostel·la. Els de Joan Peñarroya, que en l’últim partit van trencar la ratxa de cap victòria lluny del Principat, s’enfrontaran a un rival que mai han guanyat. Els de Moncho Fernández, més conegut com L’Alquimista, només han guanyat dos partits aquesta temporada: un contra el Tecnyconta Saragossa i un altre contra l’ICL Manresa. Els gallecs tenen una plantilla força renovada amb les novetats del base Mickey McConnell (ex Champagne Chalons Reims), el pivot hongarès Rosco Allen (Stanford),el txec Adam Pechacek (AZS Koszalin), Shayne Whittington (Fort Wayne Mad Ants), Nacho Llovet (FIATC Joventut de Badalona), Osvaldas Matulionis (Breogán) i el nouvingut Deividas Dulkys (Yesilgiresun Belediye). “És un dels equips que juga diferent a la resta a la Lliga ACB i és complicat de guanyar, però nosaltres només hem de pensar en nosaltres mateixos i si fem les coses bé no hauríem de tenir massa problemes”, va assegurar l’escorta andorrà Guille Colom, que no compta massa en els plans de Joan Peñarroya. “Estic molt motivat i amb moltes ganes. També estic en el meu millor moment físic i mentre l’equip vagi bé jo estic perfecte”. Això sí, el germà de Quino Colom (UNICS Kazan) té clar que vol tenir més minuts. “La temporada és molt llarga i les oportunitats acaben arribant. El tècnic hem diu que sóc un més de l’equip i que estigui sempre motivat”, va sentenciar.

El 3x3 at school continua guanyant adeptes

Els jugadors del primer equip Thomas Schreiner i David Navarro van ser els grans protagonistes d’una nova jornada del 3x3 at school organitzat conjuntament per la Federació Andorrana de Bàsquet i el Bàsquet Club Andorra. Al matí van assistir 150 alumnes de tercer de l’Andorrana de La Massana i del Sant Ermengol i avui serà el torn de 230 alumnes més que podran gaudir amb la presència dels jugadors del primer equip, Oliver Stevic i Andrew Albicy.