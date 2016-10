La Federació, a punt de decidir si tanca el programa del 3x3 per falta de suport

¿L’Invitational Tour 3x3 que va acabar dimarts al vespre amb sis etapes i 104 jugadors no federats serà l’últim que organitzarà la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB)? Sembla que sí. Dimarts vinent se sabrà, com tot sembla indicar, si la selecció masculina absoluta de 3x3 obté el bitllet per competir al proper Mundial, a Nantes. La selecció femenina ho té més difícil, però no està descartat. ¿Hi aniran? Amb tota probabilitat, no. El programa del bàsquet impulsat pel director tècnic de la FAB, Jaume Tomàs, i el president de l’ens, Manel Fernández, està agonitzant. Aquesta setmana tenen previst anunciar que tanquen el programa per la manca de suport i si en reben més endavant potser el tornaran a obrir. “Si trobem alguna mena de suport crec que no serà de dintre del país sinó que, si en trobem, que és difícil, serà de fora. Tenim clar que no anirem a les competicions per anar-hi, i a qualsevol preu no continuarem”, va assegurar Tomàs.

Qui amb tota probabilitat no tindrà el bitllet per classificar-se per al Mundial de Nantes serà Espanya. “Nosaltres tenim el que ells no tenen i ells tenen el que nosaltres no tenim, és a dir tenim l’estructura i els rànquings i no tenim els recursos.” Una altra competició a què tampoc s’anirà si no arriben recursos serà el Mundial U18 a la Xina, tant en categoria masculina com femenina, i del Mundial absolut 2018 a les Filipines ni parlar-ne.

Per acabar-ho d’adobar, aquesta setmana ha arribat per fi la pista i la cistella 3x3 regalades per Qatar a la FAB. Un any d’espera per un regal de Qatar a països que treballen amb pocs recursos, com nosaltres i també Sri Lanka, Uganda o l’Uruguai. “Un any després ha arribat, però ha tingut molta història per una multa que hem hagut de pagar a la Companyia Naviera, de 880 euros, ja que els 2.940 restants els ha pagat la FIBA per la demora a l’hora de recollir el paquet.” Una instal·lació que va directa a un magatzem.