La delegació andorrana torna dels Jocs Special Olympics de Reus amb 10 medalles

La delegació andorrana als Jocs Special Olympics que s’han celebrat a Reus ha tornat a casa deixant el llistó ben amunt. En total els atletes andorrans han sumat fins a 10 medalles en les diferents competicions en què han participat, en un torneig que ha estat valorat molt positivament tant pels mateixos atletes com pels entrenadors, voluntaris i representants de la federació Special Olympics Andorra.

La participació de la delegació andorrana als Jocs Special Olympics que s'han celebrat a Reus s'ha tancat amb un total de deu medalles. L'equip de bàsquet format per Gerard Amat, Cristian de Sousa, Jesús Lopez, Rubén López, Alberto Morales, David Ramon, Jose L. Rozas, Xavi Sànchez, Marc Vilarrubla i Jennifer Vílchez han signat una molt bona actuació en els diferents partits classificatoris. Tot i perdre en el primer enfrontament davant l’equip d’Itàlia, els andorrans es van imposar als Catalunya Warriors per 28 a 13, i als Catalunya Nicks per 26 a 9. Amb aquests resultats s'han emportat la medalla de plata. La tasca dels entrenadors, Jimi Pujol i Ivan Gilabert, ha estat fonamental per remuntar els jugadors després de la primera derrota i fer que d’aquesta manera superessin els altres dos partits amb confiança i jugant com un equip compacte i cohesionat.



Pel que fa a la natació, amb els entrenadors Rubén Amat i Anna Valls al capdavant, els resultats han estat força destacats. En 25 metres lliures Coraima Parrilla i Sandra Marrakchi han fet plata, mentre que Aina Baró ha fet un quart lloc i Nàdia Roser una sisena posició. En 25 metres esquena Sandra Marrakchi i Nàdia Roser han fet medalla d’or, Aina Baró s’ha penjat la plata i Coraima Parrilla s’ha classificat en una sisena posició. En relleus 4x25 lliure les nedadores andorranes han acabat en la tercera posició. Per la seva banda, l’equip masculí ha obtingut medalles en els 24 metres esquena. Concretament Marc Llorach ha fet or, Jordi Tarifa s’ha endut la plata i Manel Fargas i Nelson Gonçalves s’han penjat el bronze.

La participació de l’equip andorrà als Jocs de Reus ha estat valorada molt positivament tant pels atletes com pels entrenadors i els diversos voluntaris i responsables de la federació Special Olympics Andorra, ja que a banda de la competició l’equip ha gaudit de l’ambient d’una de les cites esportives que més els agrada.