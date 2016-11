Jugador assenyalat

L’últim partit de la jornada 6 de la Lliga Biosphere, entre l’Atlètic Escaldes i el Penya Encarnada, va acabar amb una picabaralla entre els jugadors i una invasió de camp per part dels aficionats, tal com avançar el diari BonDia. L’àrbitre Joao de Barros Pires no va reflectir res d’aquests incidents en l’acta del partit, però ahir al matí va enviar un annex a l’acta on feia una rectificació i reconeixia que l’enfrontament va acabar amb “aldarulls i trifulgues”. “Cal aclarir que el jugador expulsat i que va provocar la batalla campal va ser el jugador de l’Atlètic Escaldes Leandro Filipe Fernandes Gomes, amb el dorsal número 10”, va afegir. El jove jugador del club escaldenc va ser expulsat al minut 90 després de rebre dues grogues pràcticament consecutives i després es va desencadenar una picabaralla entre els jugadors de tots dos equips i una invasió de camp. Per tant, el Comitè de Competició haurà de decidir la corresponent sanció per a un jugador ja reincident, i més després de tenir l’annex de l’acta, en què queda totalment assenyalat el migcampista de l’Atlètic Escaldes.

El partit va acabar amb empat a 1 amb un gol al minut 85 del Penya Encarnada, que va neutralitzar l’inicial de Fran Peña, al minut 35 de partit. L’empat va ser de Luis Armando Navarro i cinc minuts després van començar els incidents, que van acabar amb una picabaralla i una invasió de camp a la fi del partit. Aquest matx va significar el debut del tècnic Llorenç Codoñés després de deixar el CE Jenlai.

Mentrestant, el CE Jenlai continua sense fer declaracions després de la seva incompareixença diumenge a la tarda en el partit que l’havia d’enfrontar al Don Denis FC Santa Coloma i està estudiant l’opció de portar el problema que ha tingut per la via judicial. El club està exhaurint totes les seves opcions per poder evitar perdre els tres punts i tenir l’opció de jugar aquest partit, que per problemes interns no va poder disputar. Avui l’equip tornarà als entrenaments, i finalment ho farà amb una plantilla que només ha patit la baixa de Domi Pereira. Per tant, el CE Jenlai jugarà el proper partit de la Lliga Grup Sant Eloi el 20 de novembre, contra el Tic Tapa UE Sant Julià, a les dotze del migdia al Centre d’Entrenament de la FAF.

L’Inter Escaldes, líder de la Lliga Biosphere

L’Inter Escaldes, que entrena l’exinternacional Àlex Somoza, encara és el líder en solitari de la Lliga Biosphere. L’equip escaldenc es va imposar per 1 a 0 al Restaurant Càmping Valira Ranger’s amb un gol al minut 92 del jove Roberto Carlos Gomes. El Ranger’s va assistir al partit amb només tres canvis a la banqueta i va plantar cara a un rival que va patir de valent per sumar els tres punts. Fins i tot va perdre per vermella directa el seu entrenador Àlex Somoza. Qui tampoc va acabar el partit va ser el jugador del Ranger’s Gabriel Leighton, en rebre una vermella directa quan va marcar l’Inter d’Escaldes. Per la seva banda, el segon classificat és l’FC Santa Coloma B, que es va imposar per 2 a 1 a la Immobiliària CISA La Massana amb gols de Jonathan García i Aitor Pascual. L’Atlètic Escaldes és tercer i l’Atlètic Amèrica, quart, en guanyar per 2 a 0 a l’FC Lusitans B. L’FC Encamp B va golejar per 4 a 0 la UE Santa Coloma B.

Adri Rodrigues torna a ser preconvocat per l’absoluta

La sanció per acumulació de grogues d’Ilde Lima ha tornat a obrir les portes, almenys per a la preconvocatòria per al partit contra Hongria a Budapest, a Adri Rodrigues. El defensa andorrà, que milita al Quintanar del Rey, no va ser convocat per al matx contra Letònia, ni contra Portugal ni tampoc contra Suïssa. Per tant, és una nova oportunitat per al defensa central. Qui també torna a la llista és Jordi Rubio després de complir el seu cicle de targetes i Koldo Álvarez també torna a comptar amb els joves sub-19 i sub-21, Txus Rubio, Jordi Aláez i Àlex Martínez, i també torna el veterà Juli Sánchez, que està fent bons partits amb la UE Santa Coloma. Dintre d’aquesta llista de 24 es troben dos jugadors que són dubte per les seves lesions, Marc Pujol i Ludo Clemente. El seleccionador haurà de fer un total de cinc descarts que no viatjaran a Budapest, on diumenge, a les sis de la tarda, jugaran contra Hongria, el combinat entrenat per l’alemany Bernd Storck. L’exjugador del Borussia Dortmund als anys 80 va substituir Pál Dárdai en la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2016. Com a assistent té Andreas Möller. Un exmigcampista que va ser un dels millors jugadors alemanys de l’època defensant la samarreta de l’Eintracht de Frankfurt i del Borussia Dortmund. Els hongaresos tenen com a millor jugador Balázs Dzsudzsák, que juga a l’Al-Wahda.